"Запорожец" празднует 65 лет: как выглядел первый украинский автомобиль (ФОТО)

1 октября исполнилось 65 лет от выхода первой промышленной партии легендарного "Запорожца". В 1960 году с завода "Коммунар" в Запорожье сошел ЗАЗ-965 - автомобиль, ставший символом украинского автопрома и снискавший народное прозвище "горбатый" благодаря своей округлой форме.

ЗАЗ-965. Фото: РБК-Украина

В течение 34 лет производства с 1960 по 1994 год с конвейера сошло более 3,4 млн "Запорожцев" различных модификаций. Первая модель Запорожца ЗАЗ-965 была разработана на основе итальянского Fiat 600.

ЗАЗ-965 раннего выпуска на ярмарке в Загребе, 1961 год

Двигатель автомобиля имел мощность 23 лошадиных сил, а в более поздних версиях — 27 лошадиных сил, что для советского микролитражного автомобиля было достаточно современным решением.

Экспортная версия "Запорожца" ЗАЗ-965. Фото: Flickr

Экспортная версия ЗАЗ-965 под названием "Ялта" поставлялась в Европу. Она обладала улучшенным салоном, шумоизоляцией и дополнительными удобствами, которых не было в базовой модификации. В общей сложности было изготовлено более 322 тысяч таких авто.

Особенности ЗАЗ-965

"Запорожец" ЗАЗ-965 имел удачную конструкцию и проходимость. Благодаря легкому кузову весом 790 кг и расположению двигателя сзади автомобиль мог преодолевать дороги там, где другие советские машины застряли из-за своих габаритов.

У ЗАЗ-965 был полноценный 4-цилиндровый двигатель. Кроме того, расход топлива составлял всего 5,9 л/100 км, что являлось настоящим прорывом для того времени.

Также автомобиль предусматривал легкий и быстрый демонтаж сидений, что позволяло увеличить багажное отделение. Кроме того, у "Запорожца" было автономное отопление. Уникальная система, работавшая вне зависимости от двигателя, хотя и не всегда без сбоев.

Несмотря на скромные технические характеристики "Запорожец" стал не просто транспортом, а частью быта нескольких поколений.

