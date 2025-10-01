"Запорожець" святкує 65 років: як виглядав перший український автомобіль (ФОТО)

1 жовтня виповнилося 65 років від виходу першої промислової партії легендарного "Запорожця". У 1960 році із заводу "Комунар" у Запоріжжі зійшов ЗАЗ-965 - автомобіль, який став символом українського автопрому та здобув народне прізвисько "горбатий" завдяки своїй округлій формі.

ЗАЗ-965. Фото: РБК-Україна

Протягом 34 років виробництва з 1960 по 1994 з конвеєра зійшло понад 3,4 млн "Запорожців" різних модифікацій. Перша модель "Запорожця" ЗАЗ-965 була розроблена на основі італійського Fiat 600.

ЗАЗ-965 раннього випуску на ярмарці в Загребі, 1961 рік

Двигун автомобіля мав потужність 23 кінських сил, а у пізніших версіях — 27 кінських сил, що для радянського мікролітражного автомобіля було доволі сучасним рішенням.

Експортна версія "Запорожця" ЗАЗ-965. Фото: Flickr

Експортна версія ЗАЗ-965 під назвою "Ялта" постачалася в Європу. Вона мала покращений салон, шумоізоляцію та додаткові зручності, яких не було в базовій модифікації. Загалом було виготовлено понад 322 тисячі таких авто.

Особливості ЗАЗ-965

"Запорожець" ЗАЗ-965 мав вдалу конструкція та прохідність. Завдяки легкому кузову вагою 790 кг та розташуванню двигуна ззаду авто могло долати дороги там, де інші радянські машини застрягали через свої габарити.

ЗАЗ-965 мав повноцінний 4-циліндровий двигун. Крім того, розхід палива становив лише 5,9 л/100 км, що було справжнім проривом для того часу.

Також автомобіль передбачав легкий та швидкий демонтаж сидінь, що дозволяло збільшити багажне відділення. Крім того, "Запорожець" мав автономне опалення. Унікальна система, що працювала незалежно від двигуна, хоча й не завжди без збоїв.

Попри скромні технічні характеристики, "Запорожець" став не просто транспортом, а частиною побуту кількох поколінь.

