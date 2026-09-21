logo

BTC/USD

85568

ETH/USD

2735.24

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Забыл водительское удостоверение дома: будет ли штраф и когда спасает «Дия»
commentss НОВОСТИ Все новости

Забыл водительское удостоверение дома: будет ли штраф и когда спасает «Дия»

Пластиковая карта не всегда обязательна во время проверки: водитель может подтвердить право управления электронными документами, однако при их полном отсутствии придется заплатить штраф

21 сентября 2026, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация, когда водитель отправился в путь, оставив водительское удостоверение дома, не обязательно означает автоматический штраф. Во время проверки важно, может ли управляющий другим способом подтвердить свое лицо и право управления автомобилем.

Забыл водительское удостоверение дома: будет ли штраф и когда спасает «Дия»

Водитель. Фото: из открытых источников

Правила дорожного движения обязывают водителя иметь удостоверение соответствующей категории, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. Именно эти патрульные документы могут попросить предъявить во время остановки.

В то же время, закон предусматривает возможность использовать не только бумажные или пластиковые документы. Водитель может продемонстрировать их цифровые версии в приложении "Дия". В Главном сервисном центре МВД отмечают, что электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и их физические аналоги.

То есть, если удостоверение осталось дома, но оно доступно в смартфоне, водитель может предъявить электронные права патрульным. Аналогично можно подтвердить наличие техпаспорта и страховки в цифровом формате.

Другая ситуация возникает, если у водителя нет документов вообще или не может предоставить их ни в бумажном, ни в электронном виде для проверки и фиксации необходимых данных. В таком случае речь идет о нарушении.

Часть 1 статьи 126 КУоАП предусматривает штраф в размере 425 гривен. Санкция касается, в частности, случаев, когда водитель не предъявил удостоверение, регистрационный документ на автомобиль или страховой полис.

В то же время, не стоит путать забытые документы с управлением автомобилем без соответствующего права. Если человек вообще не имеет права управлять транспортным средством, ответственность за это предусмотрена другими нормами и значительно строже.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие автомобили чаще покупают украинцы в 2026 году.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости