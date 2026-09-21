Забыл водительское удостоверение дома: будет ли штраф и когда спасает «Дия»

Ситуация, когда водитель отправился в путь, оставив водительское удостоверение дома, не обязательно означает автоматический штраф. Во время проверки важно, может ли управляющий другим способом подтвердить свое лицо и право управления автомобилем.

Водитель. Фото: из открытых источников

Правила дорожного движения обязывают водителя иметь удостоверение соответствующей категории, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. Именно эти патрульные документы могут попросить предъявить во время остановки.

В то же время, закон предусматривает возможность использовать не только бумажные или пластиковые документы. Водитель может продемонстрировать их цифровые версии в приложении "Дия". В Главном сервисном центре МВД отмечают, что электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и их физические аналоги.

То есть, если удостоверение осталось дома, но оно доступно в смартфоне, водитель может предъявить электронные права патрульным. Аналогично можно подтвердить наличие техпаспорта и страховки в цифровом формате.

Другая ситуация возникает, если у водителя нет документов вообще или не может предоставить их ни в бумажном, ни в электронном виде для проверки и фиксации необходимых данных. В таком случае речь идет о нарушении.

Часть 1 статьи 126 КУоАП предусматривает штраф в размере 425 гривен. Санкция касается, в частности, случаев, когда водитель не предъявил удостоверение, регистрационный документ на автомобиль или страховой полис.

В то же время, не стоит путать забытые документы с управлением автомобилем без соответствующего права. Если человек вообще не имеет права управлять транспортным средством, ответственность за это предусмотрена другими нормами и значительно строже.

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