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Забув посвідчення водія вдома: чи буде штраф і коли рятує «Дія»

Пластикова картка не завжди обов’язкова під час перевірки: водій може підтвердити право керування електронними документами, однак за їх повної відсутності доведеться сплатити штраф

21 вересня 2026, 16:25
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Кравцев Сергей

Ситуація, коли водій вирушив у дорогу, залишивши посвідчення водія вдома, не обов’язково означає автоматичний штраф. Під час перевірки важливо, чи може керманич іншим способом підтвердити свою особу та право керування автомобілем.

Забув посвідчення водія вдома: чи буде штраф і коли рятує «Дія»

Водій. Фото: з відкритих джерел

Правила дорожнього руху зобов’язують водія мати при собі посвідчення відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховий поліс. Саме ці документи патрульні можуть попросити пред’явити під час зупинки.

Водночас закон передбачає можливість використовувати не лише паперові чи пластикові документи. Водій може продемонструвати їхні цифрові версії у застосунку "Дія". У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що електронні документи мають таку саму юридичну силу, як і їхні фізичні аналоги.

Тобто якщо посвідчення залишилося вдома, але воно доступне у смартфоні, водій може пред’явити електронні права патрульним. Аналогічно можна підтвердити наявність техпаспорта та страховки в цифровому форматі.

Інша ситуація виникає, якщо водій не має документів взагалі або не може надати їх ні в паперовому, ні в електронному вигляді для перевірки та фіксації необхідних даних. У такому випадку йдеться про порушення.

Частина 1 статті 126 КУпАП передбачає за це штраф у розмірі 425 гривень. Санкція стосується, зокрема, випадків, коли водій не пред’явив посвідчення, реєстраційний документ на авто або страховий поліс.

Водночас не варто плутати забуті документи з керуванням автомобілем без відповідного права. Якщо людина взагалі не має права керувати транспортним засобом, відповідальність за це передбачена іншими нормами та є значно суворішою.

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