Забудьте об этом лайфхаке для мытья авто: автомеханики рассказали, в чем угроза

Может показаться, что идея вымыть машину средством для посуды достаточно приемлема, ведь это достаточно экономично. К тому же жидкость хорошо пенится, эффективно убирает жир, грязь и насекомых. Но автомеханики предупреждают – такой лайфхак может испортить лакокрасочное покрытие уже через несколько месяцев.

Мойка автомобиля. Фото: из открытых источников

Автомеханик с 20-летним опытом Сергей Нестеренко говорит, что средство посуды смывает не только грязь, но и защитный слой воска.

"Без воскового покрытия краска быстро выгорает, трескается и теряет блеск", — объясняет специалист.

Эксперт отмечает, причина – в составе таких средств. Большинство из них содержат компоненты, растворяющие жиры и масла. Это полезно на кухне, но вредно для автомобиля, ведь защитный воск также содержит природные масла, в том числе карнаубский. После нескольких "кухонных" моек машина остается без защиты от солнца, влаги и пыли.

Профессиональный детлер из Киева Андрей Мельник подтверждает, что подобные ошибки часто видит на практике:

"Темные автомобили особенно страдают – черная краска скорее выгорает и становится матовой", – говорит специалист.

Ущерб от средства для посуды не ограничивается кузовом. Агрессивная химия высушивает резиновые уплотнители, пластиковые элементы, молдинги и фары, из-за чего они трескаются и тускнеют. Также портятся прозрачные защитные пленки и виниловые наклейки – они теряют упругость и начинают отклеиваться.

Использовать обычное моющее средство можно только в исключительных случаях – например, перед нанесением нового слоя воска или керамики, когда старое покрытие нужно полностью снять.

Для регулярного ухода следует выбирать специальные автошампуни – они бережно очищают кузов, сохраняя защитный слой. А для матовых машин существуют отдельные средства, не вредящие поверхности и сохраняющие эффект покрытия.

Читайте на портале "Комментарии" — как продлить жизнь шинам на 2-3 сезона: главные советы от автоэкспертов.



