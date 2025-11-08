Як подовжити життя шинам на 2-3 сезони: головні поради від автоекспертів

Навіть найдорожчі автомобільні шини зношуються, але водії доволі часто самі "знищують" гуму набагато раніше терміну. Проте автоексперти з досвідом знають кілька правил, які допоможуть продовжити "життя" шин на кілька сезонів та уникнути небезпеки на дорозі.

Шини. Фото з відкритих джерел

Найпоширеніша помилка, що призводить до нерівномірного зношування – неправильний тиск. Не полінуйтеся перевіряти тиск щонайменше раз на місяць і обов’язково перед кожною довготривалою поїздкою.

Важливо орієнтуватися не на цифри на самій шині, а на значення, вказані в інструкції до авто або на спеціальній наліпці на стійці дверей водія. Недостатній або надмірний тиск не лише "з’їдає" протектор, але й підвищує витрату пального.

Шини зношуються нерівномірно, особливо на провідній осі. Щоб збалансувати цей процес, фахівці радить міняти місцями передні та задні колеса кожні 8-10 тисяч кілометрів. Це особливо важливо для автомобілів із переднім приводом, де передні шини зношуються значно швидше.

Якщо ви помітили, що протектор стирається нерівномірно, якомога перевірте стан розвалу-сходження коліс. Порушення налаштувань підвіски не лише швидко знищить шину, але й суттєво погіршує керованість автомобіля.

Найбільше гума "горить" від агресивного кермування. Для прикладу, якщо ви різко рушаєте з місця зі світлофора або ж екстренно гальмуєте, то варто розуміти, що все це скорочує термін служби шин. Спокійний та плавний стиль їзди дозволяє зберегти гуму на кілька сезонів довше.

До того ж фахівці наголошують, що сезонні шини потребують правильного зберігання: у сухому, прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. І врахуйте, що шини на дисках потрібно зберігати у вертикальному положенні. Шини без дисків – складати у горизонтальну "стопку".

Навіть якщо протектор здається глибоким, гума має термін придатності. Критична залишкова глибина протектора для літніх шин – 1,6 мм, для зимових – 4 мм. А вже після 5-6 років експлуатації гума починає втрачати еластичність ("дубіти"). Після 10 років з дати виготовлення шину слід обов’язково замінити, навіть якщо знос здається незначним.

