Забудьте про цей лайфхак для миття авто: автомеханіки розповіли у чому загроза

Може здатися, що ідея вимити машину засобом для посуду досить прийнятна, адже це досить економічно. І до того ж рідина добре піниться, ефективно прибирає жир, бруд і комах. Але автомеханіки попереджають – такий "лайфхак" може зіпсувати лакофарбове покриття вже за кілька місяців.

Миття автомобіля. Фото: з відкритих джерел

Автомеханік з 20-річним досвідом Сергій Нестеренко говорить, що засіб для посуду змиває не лише бруд, а й захисний шар воску.

"Без воскового покриття фарба швидко вигорає, тріскається і втрачає блиск", — пояснює фахівець.

Експерт зауважує, причина – у складі таких засобів. Більшість з них містять компоненти, які розчиняють жири та олії. Це корисно на кухні, але шкідливо для автомобіля, адже захисний віск також містить природні олії, зокрема карнаубський. Після кількох "кухонних" мийок машина залишається без захисту від сонця, вологи та пилу.

Професійний дітейлер із Києва Андрій Мельник підтверджує, що подібні помилки часто бачить на практиці:

"Темні автомобілі особливо страждають – чорна фарба швидше вигоряє і стає матовою", — говорить фахівець.

Шкода від засобу для посуду не обмежується кузовом. Агресивна хімія висушує гумові ущільнювачі, пластикові елементи, молдинги та фари, через що вони тріскаються й тьмяніють. Також псуються прозорі захисні плівки та вінілові наклейки – вони втрачають еластичність і починають відклеюватися.

Використовувати звичайний мийний засіб для авто можна лише у виняткових випадках – наприклад, перед нанесенням нового шару воску чи кераміки, коли старе покриття потрібно повністю зняти.

Для регулярного догляду варто обирати спеціальні автошампуні – вони дбайливо очищують кузов, зберігаючи захисний шар. А для матових машин існують окремі засоби, які не шкодять поверхні та зберігають ефект покриття.

