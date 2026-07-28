Xiaomi удивила: 7-осевой робот создал матовое покрытие для YU7 GT

Xiaomi снова удивила мир автоинноваций. Для окраски своего электрокроссовера YU7 GT компания применила 7-осевого робота, который работает со скоростью до 70 тысяч оборотов в минуту. Именно он создал эффектное матовое покрытие Samurai Black Matte — глубокий чёрный цвет без бликов, который выглядит по-настоящему премиально.

Автомобиль Xiaomi YU7 GT Warrior Black Matte. Фото из ximitime.com

Робот распыляет краску микроскопическими каплями, благодаря чему кузов получает ровную текстуру. Сначала наносится базовый чёрный слой, который поглощает свет, затем добавляется перламутровый оттенок и прозрачное покрытие. В итоге машина выглядит так, будто создана специально для тех, кто хочет выделиться.

Окраска проводится в стерильной комнате, где температура держится на уровне 21–25 °C, а влажность — 60–70%. Каждый YU7 GT проходит проверку на стойкость к ударам, гравию, кислотам и даже ускоренное старение под ксеноновыми лампами.

И самое главное — цена. Базовая версия YU7 GT в цвете Samurai Black Matte стоит 389 900 юаней (примерно 2,2 млн грн). Максимальная комплектация — 429 900 юаней (около 2,4 млн грн). А дополнительные опции кастомизации — цвета, интерьера, персонализированные шильдики — обойдутся ещё более чем в 60 000 юаней (≈340 тыс. грн).

Xiaomi подчёркивает: это не просто краска, а символ статуса. И похоже, что новая технология может стать трендом в мире электромобилей.

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