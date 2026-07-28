Xiaomi здивувала: 7-осьовий робот створив матове покриття для YU7 GT

Xiaomi знову зробила гучний крок у світі автоінновацій. Для фарбування свого електрокросовера YU7 GT компанія використала 7-осьового робота, який працює зі швидкістю до 70 тисяч обертів на хвилину. Саме він створив ефектне матове покриття Samurai Black Matte — глибокий чорний колір без відблисків, що виглядає по-справжньому преміально.

Автомобіль Xiaomi YU7 GT Warrior Black Matte. Фото з ximitime.com

Робот розпилює фарбу мікроскопічними краплями, завдяки чому кузов отримує рівномірну текстуру. Спершу наноситься базовий чорний шар, який поглинає світло, потім додається перламутровий відтінок і прозоре покриття. У результаті авто виглядає так, ніби його створили спеціально для тих, хто хоче виділитися.

Фарбування відбувається у стерильній кімнаті, де температура тримається на рівні 21–25 °C, а вологість — 60–70%. Кожен YU7 GT проходить перевірку на стійкість до ударів, гравію, кислот і навіть прискорене старіння під ксеноновими лампами.

І головне — ціна. Базова версія YU7 GT у кольорі Samurai Black Matte коштує 389 900 юанів (приблизно 2,2 млн грн). Максимальна комплектація — 429 900 юанів (близько 2,4 млн грн). А якщо захочете ще більше індивідуальності — додаткові опції кастомізації (кольори, інтер’єр, персоналізовані шильдики) обійдуться у понад 60 000 юанів (≈340 тис. грн).

Xiaomi підкреслює: це не просто фарба, а символ статусу. І схоже, що нова технологія може стати трендом у світі електромобілів.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про головну катастрофу Ілона Маска: чому Tesla Cybertruck називають найбільшим провалом в історії США. Та як футуристичний пікап обігнав за збитками легендарний фейл минулого століття — знаменитий Ford Edsel 1957 року.



