Главная катастрофа Илона Маска: почему Tesla Cybertruck называют крупнейшим провалом в истории США

Казалось бы, детище Илона Маска должно было стать настоящим прорывом, но что-то пошло совсем не по плану. Футуристичный пикап Tesla Cybertruck, который нам презентовали как главную автомобильную революцию века, по данным авторитетных экспертов рискует превратиться в крупнейший финансовый провал в истории автопрома США. Он уже успел затмить даже легендарный крах компании Ford в прошлом веке.

Зарядная станция Tesla. Фото из открытых источников

Главная проблема — огромная пропасть между громкими заявлениями и реальной статистикой. Илон Маск убеждал всех, что Tesla будет легко продавать до полумиллиона таких футуристичных грузовиков ежегодно, а списки предзаказов расписаны на годы вперед. На деле же за весь последний год покупатели забрали лишь около 30 тысяч машин, а сейчас спрос продолжает стремительно падать с каждым месяцем.

К тому же первые владельцы оказались очень разочарованы этим "гаджетом на колесах". Вместо обещанного привлекательного ценника в сорок тысяч долларов реальная стоимость перевалила за восемьдесят тысяч. Тяжелый корпус из нержавейки оказался абсолютно непрактичным для ежедневных поездок, а постоянные отзывы авто из-за западающей педали газа, сломанных дворников и отваливающихся деталей обшивки окончательно подорвали доверие к бренду.

Аналитики говорят, что Cybertruck полностью повторил судьбу знаменитого провала Ford Edsel 1957 года, но стал еще более убыточным. Вторичный рынок сейчас просто завален объявлениями от разочарованных водителей, которые пытаются спихнуть авто хотя бы с 50% скидкой, но даже сама Tesla отказывалась забирать свои же пикапы обратно по системе трейд-ин.

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