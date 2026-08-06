Вы точно этого не знали: как Chevrolet благодаря ленте "Трансформеры" вернул к жизни легендарный Camaro

В 2007 году "Трансформеры" навели шум не только в кинотеатрах, но и на автомобильной рыночной арене. Сотрудничество авторов фильма с General Motors оказалось редким примером идеального продакт-плейсмента – интерес к бренду взлетел до небес.

Chevrolet Camaro в стиле Бамблби. Фото: Lazzo1 / Wikipedia (CC BY 3.0)

Главная неожиданность ждала фанатов в изменении образа самого Бамблби. В старом мультсериале 80-х он был скромным "Жуком", но режиссер Майкл Бэй решил ломать привычные каноны, пересадив работа в купе Chevrolet Camaro. На тот момент линейка как раз "отдыхала": из-за спада спроса конвейер остановили еще в 2002 году. Никаких серийных машин тогда еще не выпускали, поэтому концерну для съемок пришлось срочно собирать эксклюзивные концепт-кары.

Чтобы добавить герою шарма, сценаристы лишили его обычного голоса – робот общался с миром через радиоприемник, подбирая отрывки песен. Яркий спортивный автомобиль с черными полосами и громким мотором идеально вписался в кадр и заинтересовал совсем другую аудиторию. Когда в 2009-м обновленная модель наконец-то добралась до автосалонов, покупатели проявили к ней большой интерес. Уже через год машина обогнала по продажам в США своего вечного конкурента – Ford Mustang.

Автобот Бамблби. Фото: Flickr / Erwin Soo (CC BY 2.0)

Конечно, успех Camaro объясняется не только одной лентой. Здесь сошлось все: удачный редизайн, общая мода на маслкары и грамотная работа маркетологов. Однако появление в блокбастере стало тем мощным толчком, который вывел легендарную серию из тени и вернул ей прежний вес.

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