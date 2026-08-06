Ви точно цього не знали: як Chevrolet завдяки стрічці "Трансформери" повернув до життя легендарний Camaro

У 2007 році "Трансформери" навели галасу не лише в кінотеатрах, а й на автомобільній ринковій арені. Співпраця авторів фільму з General Motors виявилася рідкісним прикладом ідеального продакт-плейсменту — інтерес до бренду злетів до небес.

Chevrolet Camaro у стилі Бамблбі. Фото: Lazzo1 / Wikipedia (CC BY 3.0)

Головна несподіванка чекала на фанатів у зміні образу самого Бамблбі. У старому мультсеріалі 80-х він був скромним "Жуком", але режисер Майкл Бей вирішив ламати звичні канони, пересадивши робота в купе Chevrolet Camaro. На той момент лінійка якраз "відпочивала": через спад попиту конвеєр зупинили ще у 2002 році. Жодних серійних машин тоді ще не випускали, тож для зйомок концерну довелося терміново збирати ексклюзивні концепт-кари.

Щоб додати герою шарму, сценаристи позбавили його звичайного голосу — робот спілкувався зі світом через радіоприймач, підбираючи уривки пісень. Яскравий спорткар із чорними смугами та гучним мотором ідеально вписався в кадр і зацікавив зовсім іншу аудиторію. Коли у 2009-му оновлена модель нарешті дісталася автосалонів, покупці виявили до неї неабиякий інтерес. Уже за рік машина обігнала за продажами в США свого вічного конкурента — Ford Mustang.

Автобот Бамблбі. Фото: Flickr / Erwin Soo (CC BY 2.0)

Звісно, успіх Camaro пояснюється не лише однією кінострічкою. Тут зійшлося все: вдалий редизайн, загальна мода на масл-кари та грамотна робота маркетологів. Проте поява у блокбастері стала тим потужним поштовхом, який витягнув легендарну серію з тіні та повернув їй колишню вагу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав про вибуховий стиль 007: як легендарний Aston Martin перетворив Джеймса Бонда на ікону кінематографа.



