Вибуховий стиль 007: як легендарний Aston Martin перетворив Джеймса Бонда на ікону кінематографа

Уявіть Джеймса Бонда без його вишуканого костюма, ідеального мартині та звуку ревучого мотора... Неможливо, правда? Але справжня магія шпигуна №1 розкрилася саме тоді, коли на екрани увірвалася вона — машина, від якої перехоплює подих. Мова про культовий Aston Martin DB5. Цей автомобіль у стрічці "Голдфінгер" змусив мільйони глядачів закохатися в кіно заново.

Автомобіль Aston Martin DB5. Фото: Wikimedia Commons / DeFacto (CC BY-SA 4.0)

Під капотом цієї красуні ховалося справжнє звірятко для свого часу. Це був 4-літровий рядовий шестициліндровий двигун потужністю 282 к.с. Спорткар розганявся до сотні за вражаючі 8 секунд і видавав максимальну швидкість 233 км/год. Для шістдесятих це були божевільні показники, які робили DB5 ідеальним транспортом для видовищних погонь.

Цікаво, що у ранніх романах Ієна Флемінга Бонд найчастіше їздив на Bentley, хоча в книзі "Голдфінгер" він уже керував Aston Martin DB Mark III. Під час підготовки до зйомок фільму кінематографістам довелося домовлятися з компанією Aston Martin, яка спочатку відмовилася надавати авто безкоштовно. У підсумку продюсерам позичили два DB5, і ця співпраця стала найуспішнішим маркетинговим кроком в історії бренду.

Автомобіль Aston Martin DB5, фільм Золоте око. Фото: Wikimedia Commons / Maxpozzy49 (CC BY-SA 4.0)

Майстри спецефектів перетворили елегантне авто на смертоносний арсенал: заховані за поворотниками кулемети, висувний броньований щит, розпилювач оливи і, звісно ж, легендарна червона кнопка катапульти!

Стрічка підірвала світовий прокат і зробила сріблястий спорткар культовим перш за все у дуеті з неповторним Шоном Коннері. DB5 став справжнім символом франшизи, до якого пізніше з ностальгією поверталися у фільмах із Пірсом Броснаном та Деніелом Крейгом. Вона й досі випромінює чистий адреналін та неповторний шпигунський лоск.

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