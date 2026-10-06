Вы даже не догадывались: что на самом деле означают названия популярных автомобилей

Названия автомобилей кажутся обычной частью дизайна модели, но за многими из них стоит конкретная история. Производители используют слова, которые должны вызывать определенные ассоциации, подчеркивать характер машины или даже намекать на будущее бренда.

Названия автомобилей часто имеют скрытый смысл и связаны с историей, технологиями или географией. Фото: Pixabay

Как производители выбирают названия

Одним из примеров является Honda Prologue. Это слово переводится как "пролог" и должно символизировать новый этап для компании, в частности, ее развитие в сегменте электромобилей. Название Passport, в свою очередь, должно вызвать ассоциации с путешествиями и приключениями, соответствующими позиционированию автомобиля.

Не менее интересны Honda Civic и Accord. Civic появилась в 1972 году, а ее название связано с городом и гражданами. Accord, представленная в 1976 году, получила название как символ стремления к гармонии между людьми, обществом и автомобилями благодаря технологиям.

Hyundai использует другой подход. Компания называет часть моделей в честь географических мест, включая Santa Fe, Palisade, Tucson и Kona. Такие названия призваны создавать эмоциональные ассоциации с конкретными регионами.

Есть и названия-аббревиатуры. Например, RAV4 у Toyota расшифровывается как Recreational Active Vehicle with four-wheel drive – автомобиль для активного отдыха с полным приводом.

Что скрывают знакомые названия

Toyota часто выбирает слова, связанные с определенными образами. Camry происходит от японского kanmuri, что означает "корона". Corolla – это термин, связанный с лепестками цветка, а Celica происходит от испанского слова "небесная".

Некоторые названия вообще создают специально для бренда. Например, Lexus не является обычным словом из словаря. Название выбрали через ассоциации с роскошью и технологиями.

Перед запуском новой модели автопроизводители могут привлекать маркетинговые компании, проводить опросы и фокус-группы. Затем варианты проверяют на доступность торговой марки и юридические риски. Особенно сложно придумать название, которое будет одинаково хорошо звучать на разных рынках.

Иногда неудачный выбор становится очевидным уже после выхода автомобиля. К примеру, в 2011 году Chevrolet представила гибрид Volt, а через несколько лет – электрический Bolt. Сходство названий могло запутать покупателей.

Еще хуже сложилась история Studebaker Dictator. Модель с таким названием появилась в 1927 году, но впоследствии название стало крайне неудачным из-за исторических событий. В 1937 году автомобиль переименовали в Studebaker Commander.

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