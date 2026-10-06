Ви навіть не здогадувалися: що насправді означають назви популярних автомобілів

Назви автомобілів здаються звичайною частиною дизайну моделі, але за багатьма з них стоїть цілком конкретна історія. Виробники використовують слова, які мають викликати певні асоціації, підкреслювати характер машини або навіть натякати на майбутнє бренду.

Назви автомобілів часто мають прихований зміст і пов’язані з історією, технологіями або географією. Фото: Pixabay

Як виробники обирають назви

Одним із прикладів є Honda Prologue. Це слово перекладається як "пролог" і має символізувати новий етап для компанії, зокрема її розвиток у сегменті електромобілів. Назва Passport, своєю чергою, повинна викликати асоціації з подорожами та пригодами, що відповідає позиціонуванню автомобіля.

Не менш цікаві Honda Civic та Accord. Civic з'явилася у 1972 році, а її назва пов'язана з містом і громадянами. Accord, представлена у 1976 році, отримала назву як символ прагнення до гармонії між людьми, суспільством і автомобілями завдяки технологіям.

Hyundai використовує інший підхід. Компанія називає частину моделей на честь географічних місць, серед яких Santa Fe, Palisade, Tucson та Kona. Такі назви покликані створювати емоційні асоціації з конкретними регіонами.

Є й назви-абревіатури. Наприклад, RAV4 у Toyota розшифровується як Recreational Active Vehicle with four-wheel drive — автомобіль для активного відпочинку з повним приводом.

Що приховують знайомі назви

Toyota часто обирає слова, пов'язані з певними образами. Camry походить від японського kanmuri, що означає "корона". Corolla — це термін, пов'язаний із пелюстками квітки, а Celica походить від іспанського слова "небесна".

Деякі назви взагалі створюють спеціально для бренду. Наприклад, Lexus не є звичайним словом зі словника. Назву обрали через асоціації з розкішшю та технологіями.

Перед запуском нової моделі автовиробники можуть залучати маркетингові компанії, проводити опитування та фокус-групи. Потім варіанти перевіряють на доступність торгової марки та юридичні ризики. Особливо складно придумати назву, яка однаково добре звучатиме на різних ринках.

Іноді невдалий вибір стає очевидним уже після виходу автомобіля. Наприклад, у 2011 році Chevrolet представила гібрид Volt, а через кілька років — електричний Bolt. Схожість назв могла заплутати покупців.

Ще гірше склалася історія Studebaker Dictator. Модель із такою назвою з'явилася у 1927 році, але згодом назва стала вкрай невдалою через історичні події. У 1937 році автомобіль перейменували на Studebaker Commander.

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