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Как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой

Поездку в промерзшем автомобиле нельзя назвать комфортной, поэтому следует запомнить несколько простых правил

сегодня, 20:48
Автор:

Любовь Блажко

С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто. 

Как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой

Как быстрее прогреть авто зимой. Фото: unsplash

Оказывается, что не нужно стоять на месте и ждать, а уже через несколько минут отправляться по своим делам: на ходу двигатель и салон прогреются значительно быстрее.

Климатическую установку можно переставить в режим рециркуляции, чтобы ей приходилось нагревать не забортный воздух, а более тёплый внутренний. Но стоит отметить, что у такого способа есть существенный минус – появляется огромная вероятность запотевания стекол. Так будет происходить потому, что выдыхаемая человеком влага будет не уходить наружу, а циркулировать по замкнутому кругу. 

Кроме этого, нежелательно включать вентилятор отопителя на максимум, потому что антифриз от этого будет нагреваться еще дольше. И не нужно направлять поток воздуха на ветровое стекло, а то из-за этого могут появиться трещины. Рекомендуется нагревать его равномерно, вместе с воздухом в салоне. Известно, что и система климат-контроля устроена подобным образом. 

Надеемся, что эти простые советы сэкономят ваше время и не дадут вам замерзнуть, пока прогреется ваш автомобиль.   

Ранее издание "Комментарии" сообщало, авто, которые можно купить за 50 евро. 


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Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/645703-kak-zastavit-salon-avtomobilya-bystree-progrevatsya-zimoy/?from=qa_2
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