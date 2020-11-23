Как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой

С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто.

Как быстрее прогреть авто зимой. Фото: unsplash

Оказывается, что не нужно стоять на месте и ждать, а уже через несколько минут отправляться по своим делам: на ходу двигатель и салон прогреются значительно быстрее.

Климатическую установку можно переставить в режим рециркуляции, чтобы ей приходилось нагревать не забортный воздух, а более тёплый внутренний. Но стоит отметить, что у такого способа есть существенный минус – появляется огромная вероятность запотевания стекол. Так будет происходить потому, что выдыхаемая человеком влага будет не уходить наружу, а циркулировать по замкнутому кругу.

Кроме этого, нежелательно включать вентилятор отопителя на максимум, потому что антифриз от этого будет нагреваться еще дольше. И не нужно направлять поток воздуха на ветровое стекло, а то из-за этого могут появиться трещины. Рекомендуется нагревать его равномерно, вместе с воздухом в салоне. Известно, что и система климат-контроля устроена подобным образом.

Надеемся, что эти простые советы сэкономят ваше время и не дадут вам замерзнуть, пока прогреется ваш автомобиль.

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