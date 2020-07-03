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Volvo отзывает более двух миллионов своих автомобилей

Автопроизводитель Volvo оснастит два миллиона автомобилей более современными компонентами безопасности

сегодня, 17:30
Автор:

Павел Зинченко
Volvo отзывает более двух миллионов своих автомобилей

Компания Volvo отзывает почти 2,2 миллиона автомобилей из-за опасений, что некоторые из их ремней безопасности могут со временем повредиться. Об этом сообщает The Local.
Проблема с автомобилями связана со стальным тросом, соединенным с ремнями безопасности передних сидений, которые при определенных условиях "со временем подвергаются износу". В конечном итоге это приводит к повреждению троса, "что вызывает снижение функции удержания ремня безопасности".
Volvo, которая представила трехточечный ремень безопасности в 1959 году, заявила, что не получила никаких сообщений о травмах, связанных с этой проблемой. Отзыв затрагивает 2 183 701 автомобилей во всем мире. Автомобили будут оснащены новым компонентом вместо неисправного тросса. 
Среди автомобилей, которых коснулась проблема, присутствуют предыдущие модели Volvo S60, V60, XC60, V70, XC70 и S80, выпущенные между 2006 и 2019 годами.
После того, как Volvo Cars была куплена китайской компанией Geely у Ford в 2010 году, культовая шведская марка, ориентированная на безопасность, сосредоточилась на улучшении своего имиджа и репутации.
В 2017 году автопроизводитель объявил, что с 2019 года он будет выпускать только электрические или гибридные модели, готовясь к "эре за пределами двигателя внутреннего сгорания".


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