Автопроизводитель Hyundai представил первый электрический микроавтобус

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai Motor Company выпустил первый электрический микроавтобус, представив County Electric для корейского рынка. Разработка описывается компанией как "экономичная, экологичная, безопасная и удобная альтернатива дизельным автобусам". Об этот сообщает информационный ресурс The drive.

Новый Hyundai County Electric имеет длину 7 710 мм и оснащен высокоэффективным литий-ионно-полимерным аккумулятором мощностью 128 кВт, обеспечивающим расстояние 250 километров при одной полной зарядке.

County Electric имеет ускорение на 30% быстрее по сравнению с дизельными моделями в диапазоне от 50 до 80 км / ч и оснащен электронно-управляемой, пневматически-гидравлической (AOH) тормозной системой с более прочными тормозными дисками для выдерживания увеличенного веса автобуса из-за аккумулятора.





Hyundai предложит автобус в конфигурациях от 15 до 33 посадочных мест. County Electric также имеет "новейшие технологии безопасности, предотвращающие несчастные случаи при посадке и выходе пассажиров". В частности, различные датчики, расположенные рядом со средней дверью автобуса, предотвращают закрытие двери, когда пассажир входит или выходит. Также специальные датчики поднимают тревогу и автоматически открывают дверь, если они зажали пассажира.

Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai отзывает тысячи своих автомобилей.

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