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Автопроизводитель Hyundai представил первый электрический микроавтобус

Новые автобусы будут поставляться в конфигурациях от 15 до 33 посадочных мест

1 июля 2020, 17:30
Автор:

Павел Зинченко
Автопроизводитель Hyundai представил первый электрический микроавтобус

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai Motor Company выпустил первый электрический микроавтобус, представив County Electric для корейского рынка.  Разработка описывается компанией как "экономичная, экологичная, безопасная и удобная альтернатива дизельным автобусам". Об этот сообщает информационный ресурс The drive.

Новый Hyundai County Electric имеет длину 7 710 мм и оснащен высокоэффективным литий-ионно-полимерным аккумулятором мощностью 128 кВт, обеспечивающим расстояние 250 километров при одной полной зарядке.

County Electric имеет ускорение на 30% быстрее по сравнению с дизельными моделями в диапазоне от 50 до 80 км / ч и оснащен электронно-управляемой, пневматически-гидравлической (AOH) тормозной системой с более прочными тормозными дисками для выдерживания увеличенного веса автобуса из-за аккумулятора.


Hyundai предложит автобус в конфигурациях от 15 до 33 посадочных мест. County Electric также имеет "новейшие технологии безопасности, предотвращающие несчастные случаи при посадке и выходе пассажиров". В частности, различные датчики, расположенные рядом со средней дверью автобуса, предотвращают закрытие двери, когда пассажир входит или выходит. Также специальные датчики поднимают тревогу и автоматически открывают дверь, если они зажали пассажира.

Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai отзывает тысячи своих автомобилей.


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