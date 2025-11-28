Volkswagen хочет разрабатывать электромобили в Китае: у компании раскрыли планы на миллиарды евро

Китайское подразделение Volkswagen объявило о завершении масштабного расширения своего технологического хаба в Хэфее стоимостью 3 млрд евро.

Электромобиль Volkswagen. Фото: из открытых источников

Это фактически дает компании возможность впервые полностью разрабатывать автомобили за пределами Германии, сообщает УкрАвтопром.

Обновленный центр Volkswagen China Technology Company имеет площадь 100 тысяч квадратных метров и включает более сотни высокотехнологичных лабораторий. Здесь работают около 3 тысяч инженеров и разработчиков, которые могут создавать и испытывать новые платформы, аккумуляторные системы, силовые агрегаты и программное обеспечение для будущих моделей.

В компании заявили, что намерены активизировать свое присутствие на китайском рынке электромобилей. Volkswagen намерена представить 30 новых моделей авто в КНР к 2030 году.

Ключевую роль в этом сыграет новая архитектура China Electric Architecture, которая будет представлена в 2027 году, а также новая базовая платформа для китайских моделей, выход которой запланирован на следующий год.

Как сообщал портал "Комментарии", в октябре 2025 года в Украине было приобретено около 10,5 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 145% превышает показатель октября прошлого года. Подавляющее большинство реализуемых за месяц электромобилей составляли легковушки – 10221 единиц. Из них 2406 автомобилей были новыми (148%), а 7815 – подержанными (147%).

Самыми популярными электромобилями в Украине в октябре стали VOLKSWAGEN ID.Unyx, BYD Song Plus EV и BYD Leopard 3.

Издание "Комментарии" также писало, что в Украине в прошлом году наблюдался повышенный спрос на китайские автомобили, среди них более 80% составляли электромобили. Из новых китайских моделей, которые пользовались наибольшим спросом в Украине в 2024 году, лидером стал Volkswagen ID.4.