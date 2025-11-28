Volkswagen хоче розробляти електромобілі в Китаї: у компанії розкрили плани на мільярди євро

Китайський підрозділ Volkswagen оголосив про завершення масштабного розширення свого технологічного хабу в Хефеї вартістю 3 млрд євро.

Електромобіль Volkswagen. Фото: з відкритих джерел

Це фактично надає компанії можливість уперше повністю розробляти автомобілі за межами Німеччини, повідомляє УкрАвтопром.

Оновлений центр Volkswagen China Technology Company має площу 100 тисяч квадратних метрів та містить понад сотню високотехнологічних лабораторій. Тут працюють близько 3 тисяч інженерів та розробників, які мають змогу створювати й випробовувати нові платформи, акумуляторні системи, силові агрегати та програмне забезпечення для майбутніх моделей.

У компанії заявили, що планують активізувати свою присутність на китайському ринку електромобілів. Volkswagen має намір представити 30 нових моделей авто у КНР до 2030 року.

Ключову роль у цьому відіграватиме нова архітектура China Electric Architecture, яка буде представлена у 2027 році, а також нова базова платформа для китайських моделей, вихід якої заплановано на наступний рік.

Як повідомляв портал "Коментарі", у жовтні 2025 року в Україні було придбано майже 10,5 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 145% перевищує показник жовтня минулого року. Переважну більшість реалізованих за місяць електромобілів становили легковики – 10221 одиниць. Із них 2406 авто були новими (+148%), а 7815 – вживаними (+147%).

Найпопулярнішими новими електромобілями в Україні у жовтні стали VOLKSWAGEN ID.Unyx, BYD Song Plus EV та BYD Leopard 3.

Видання "Коментарі" також писало, що в Україні минулого року спостерігався підвищений попит на китайські авто, серед них понад 80% становили електромобілі. Із нових китайських моделей, які мали найбільший попит в Україні у 2024 році, лідером став Volkswagen ID.4.