ТОП-5 найпопулярніших марок авто: які електромобілі купували українці у жовтні

Маламура Сергій
У жовтні 2025 року в Україні було придбано майже 10,5 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 145% перевищує показник жовтня минулого року.
Автомобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx. Фото: з відкритих джерел
Переважну більшість реалізованих за місяць електромобілів становили легковики – 10221 одиниць. Із них 2406 авто були новими (+148%), а 7815 – вживаними (+147%). Про це повідомляє аналітичний портал УкрАвтопром.
Із 274 придбаних в Україні комерційних електромобілів новими були 46 (у жовтні 2024 року таких зі 153 одиниць було 17.
Названо також ТОП-5 нових електромобілів місяця в Україні:
1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – придбано 441 авто;
2. BYD Song Plus EV — 387 одиниці;
3. BYD Leopard 3 – 261 авто;
4. ZEEKR 7X — 169 автомобілів;
5. BYD Sea Lion 07 — 149 одиниць.
Серед імпортованих електромобілів із пробігом лідирують:
1. TESLA Model Y — 942 одиниці;
2. TESLA Model 3 — 862 авто;
3. NISSAN Leaf — 697 одиниць;
4. KIA Niro EV — 490 автомобілів;
5. RENAULT Zoe — 351 авто.