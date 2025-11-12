ТОП-5 найпопулярніших марок авто: які електромобілі купували українці у жовтні

У жовтні 2025 року в Україні було придбано майже 10,5 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 145% перевищує показник жовтня минулого року.

Автомобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx. Фото: з відкритих джерел

Переважну більшість реалізованих за місяць електромобілів становили легковики – 10221 одиниць. Із них 2406 авто були новими (+148%), а 7815 – вживаними (+147%). Про це повідомляє аналітичний портал УкрАвтопром.

Із 274 придбаних в Україні комерційних електромобілів новими були 46 (у жовтні 2024 року таких зі 153 одиниць було 17.

Названо також ТОП-5 нових електромобілів місяця в Україні:

1. VOLKSWAGEN ID.Unyx – придбано 441 авто;

2. BYD Song Plus EV — 387 одиниці;

3. BYD Leopard 3 – 261 авто;

4. ZEEKR 7X — 169 автомобілів;

5. BYD Sea Lion 07 — 149 одиниць.

Серед імпортованих електромобілів із пробігом лідирують:

1. TESLA Model Y — 942 одиниці;

2. TESLA Model 3 — 862 авто;

3. NISSAN Leaf — 697 одиниць;

4. KIA Niro EV — 490 автомобілів;

5. RENAULT Zoe — 351 авто.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", в Україні минулого року спостерігався підвищений попит на китайські авто, серед них понад 80% становили електромобілі. Із нових китайських моделей, які мали найбільший попит в Україні у 2024 році, лідером став Volkswagen ID.4. Загалом торік українці придбали близько 14,4 тисячі нових легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Це на 18% більше в порівнянні з попереднім роком. Раніше видання "Коментарі" назвало топ-10 країн , звідки завозять в Україну електромобілі. Більшість нових машин було імпортовано з Китаю. Купували авто також в Японії, Бельгії, Німеччині та Великій Британії.