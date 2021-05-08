Volkswagen будет продавать доступ к автопилоту

Компания Volkswagen планирует продавать доступ к автопилоту за 7 евро в час. Владельцы автомобилей смогут включать и выключать функцию в любое время.

Автомобиль Volkswagen (фото из открытых источников)

Как отметил глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Клаус Зеллмер, такой подход значительно выгоднее как для покупателя, так и для компании. На автомобиле сначала устанавливается все необходимое оборудование, но по умолчанию оно не доступно клиенту — он может активировать нужную функцию за дополнительную плату, пишет Top Gear.

Такой подход активно критикуют, поскольку считают попыткой дважды заработать на клиентах. Главный аргумент противников — почему нельзя дать владельцу машины доступ ко всем его функций, если они доступны и установлены еще с завода. В Volkswagen с таким подходом категорически не согласны.

Volkswagen посчитал, что с точки зрения затрат на производство гораздо выгоднее сначала оборудовать автомобили всеми возможными опциями, а потом давать клиентам доступ к ним за дополнительную плату, чем делать каждый автомобиль на заказ. Для клиента это тоже выгодно, поскольку ему не нужно сразу решать, какие опции ему понадобятся: он может получить доступ к любой функции хоть на следующий день после покупки, хоть через 5 лет.

Напомним, устойчивость к коррозии относится к важнейшим характеристикам современных машин. Ржавчина и коррозия приводят к серьезным проблемам, решение которых, стоит огромных денег. Эксперты из редакции издания "Автотема" выделили три автомобиля, которым проблема коррозии и ржавчины не страшна.

Volvo S80. Эта машина зарекомендовала себя как очень надежный и безопасный автомобиль. Кузов не боится коррозии благодаря хорошему слою цинкования. Даже при повреждении поверхности, коррозия разрушает цинк, а не сталь.

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