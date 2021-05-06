Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили

Устойчивость к коррозии относится к важнейшим характеристикам современных машин. Ржавчина и коррозия приводят к серьезным проблемам, решение которых, стоит огромных денег. Эксперты из редакции издания "Автотема" выделили три автомобиля, которым проблема коррозии и ржавчины не страшна.

Надежные автомобили, устойчивые к коррозии - Топ-3. Фото: avtovzglyad.ru

К трем надежным автомобилям отнесли следующие модели.

1. Volvo S80

Эта машина зарекомендовала себя как очень надежный и безопасный автомобиль. Кузов не боится коррозии благодаря хорошему слою цинкования. Даже при повреждении поверхности, коррозия разрушает цинк, а не сталь. Несмотря на свой возраст, в данной модели прекрасно сочетаются эстетическая красота, высокий уровень комфорта, легкость управления и передовые технологии. Кроме того, автомобиль имеет уникальную систему защиты от бокового удара SIPS, просторный салон и мощную антиблокировочную тормозную систему.





2. Mercedes-Benz S-Class

Кузов этой модели также обладает хорошей антикоррозийной стойкостью. Также машина имеет качественный металл. Неприятностей могут иногда наносить сколы на кромке капота и колесных арках. Однако даже спустя некоторое время при бережной эксплуатации машина сохранит свой солидный вид.





3. Audi A6

Эта модель не боится коррозии благодаря своему алюминиевому кузову. Даже такое уязвимое место как задние колесные арки практически не страдает от ржавчины. Однако у немецкого седана есть один недостаток — низкий клиренс. Даже в наиболее осторожного водителя на украинских дорогах со временем повреждается днище кузова.





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