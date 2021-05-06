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Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили

Специалисты назвали три модели, которые не боятся коррозии и ржавчины

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

Устойчивость к коррозии относится к важнейшим характеристикам современных машин. Ржавчина и коррозия приводят к серьезным проблемам, решение которых, стоит огромных денег. Эксперты из редакции издания "Автотема" выделили три автомобиля, которым проблема коррозии и ржавчины не страшна.

Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили

Надежные автомобили, устойчивые к коррозии - Топ-3. Фото: avtovzglyad.ru

К трем надежным автомобилям отнесли следующие модели.

1. Volvo S80

Эта машина зарекомендовала себя как очень надежный и безопасный автомобиль. Кузов не боится коррозии благодаря хорошему слою цинкования. Даже при повреждении поверхности, коррозия разрушает цинк, а не сталь. Несмотря на свой возраст, в данной модели прекрасно сочетаются эстетическая красота, высокий уровень комфорта, легкость управления и передовые технологии. Кроме того, автомобиль имеет уникальную систему защиты от бокового удара SIPS, просторный салон и мощную антиблокировочную тормозную систему.

Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили - фото 2

2. Mercedes-Benz S-Class

Кузов этой модели также обладает хорошей антикоррозийной стойкостью. Также машина имеет качественный металл. Неприятностей могут иногда наносить сколы на кромке капота и колесных арках. Однако даже спустя некоторое время при бережной эксплуатации машина сохранит свой солидный вид.

Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили - фото 3

3. Audi A6

Эта модель не боится коррозии благодаря своему алюминиевому кузову. Даже такое уязвимое место как задние колесные арки практически не страдает от ржавчины. Однако у немецкого седана есть один недостаток — низкий клиренс. Даже в наиболее осторожного водителя на украинских дорогах со временем повреждается днище кузова.

Эксперты назвали максимально устойчивые к коррозии и ржавчине автомобили - фото 4

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Источник: https://autotheme.info/news/142773-top-3-avtomobilya-s-maksimalnoj-ustojchivostyu-k-korrozii-i-rzhavchine.html
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