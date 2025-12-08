Водителям грозят тысячные штрафы: за что в Украине ужесточили наказание

В Украине водители могут получить значительный штраф за любые нарушения, связанные с состоянием или установкой номерных знаков. Законодательство предусматривает административную ответственность в случаях, когда номерной знак загрязнен, частично или полностью закрыт, перекрыт рамками или другими предметами, а также если его символы невозможно распознать с расстояния 20 метров.

Штрафы для водителей. Фото: из открытых источников

За такие нарушения предусмотрен базовый штраф в 1190 гривен. Под ответственность подпадают как случаи случайного загрязнения, так и умышленные попытки скрыть номер.

В случае повторного нарушения или установленного умысла, штраф может возрасти до 5100 гривен. Более того, за систематические или грубые нарушения возможно временное лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Контроль касается не только чистоты номера. Водители могут быть наказаны за другие действия или обстоятельства, делающие знак неразборчивым или невидимым для других участников дорожного движения и правоохранительных органов. Среди таких нарушений: неправильная установка номерного знака; его переворачивание или умышленное смещение; использование знаков, не соответствующих государственным стандартам; отсутствие подсветки номерного знака в темное время суток.

Правоохранители напоминают, что номерные знаки должны быть четко видны при любых условиях, ведь это вопросы безопасности и идентификации транспортных средств.

