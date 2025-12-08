Водіям загрожують тисячні штрафи: за що в Україні посилили покарання

В Україні водії можуть отримати значний штраф за будь-які порушення, пов’язані зі станом або встановленням номерних знаків. Законодавство передбачає адміністративну відповідальність у випадках, коли номерний знак забруднений, частково або повністю закритий, перекритий рамками чи іншими предметами, а також якщо його символи неможливо розпізнати з відстані 20 метрів.

За такі порушення передбачений базовий штраф у 1190 гривень. Під відповідальність підпадають як випадки випадкового забруднення, так і навмисні спроби приховати номер.

У разі повторного порушення або встановленого умислу штраф може зрости до 5100 гривень. Ба більше – за систематичні або грубі порушення можливе тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Контроль стосується не лише чистоти номера. Водії можуть бути покарані й за інші дії чи обставини, які роблять знак нерозбірливим або невидимим для інших учасників дорожнього руху та правоохоронних органів. Серед таких порушень: неправильне встановлення номерного знака; його перевертання або навмисне зміщення; використання знаків, які не відповідають державним стандартам; відсутність підсвітки номерного знака в темну пору доби.

Правоохоронці нагадують, що номерні знаки повинні бути чітко видимими за будь-яких умов, адже це – питання безпеки та ідентифікації транспортних засобів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні патрульна поліція продовжує штрафувати водіїв за вимкнене ближнє світло або денні ходові вогні під час руху поза містом, однак більшість таких постанов юридично необґрунтовані. Про це заявив київський адвокат Андрій Кулик, пояснивши, що поліцейські масово посилаються на статтю 122 КУпАП, яка не стосується денного світла.



