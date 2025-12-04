Юристи пояснили, який поширений штраф автомобілістам повністю незаконний

В Україні патрульна поліція продовжує штрафувати водіїв за вимкнене ближнє світло або денні ходові вогні під час руху поза містом, однак більшість таких постанов юридично необґрунтовані. Про це заявив київський адвокат Андрій Кулик, пояснивши, що поліцейські масово посилаються на статтю 122 КУпАП, яка не стосується денного світла.

За його словами, стаття 122 регламентує використання зовнішніх сигнальних приладів під час початку руху або його зміни — зокрема, покажчики повороту. Вона не охоплює ситуацію, коли водій не ввімкнув ближнє світло вдень за межами населеного пункту. Реально застосовною нормою є стаття 125 КУпАП, що передбачає лише усне зауваження за "інші порушення правил дорожнього руху". Відтак, штраф у 510 гривень, який часто виписують водіям, не має юридичної сили.

Юрист наголошує, що такі постанови можна й варто оскаржувати. Для цього водію достатньо подати заяву до суду та додати копію протоколу.

"Якщо патрульні неправильно кваліфікували порушення, суд без проблем скасує штраф", — зазначив Кулик.

Кількість подібних випадків останнім часом зростає, кажуть водії у соцмережах. На їхню думку, патрульні нерідко трактують правила довільно, розраховуючи, що більшість не захоче судитися через 500 гривень. Однак практика свідчить, що ті, хто звертається до суду, здебільшого виграють справи.

Пункт 9.8 ПДР дійсно зобов’язує водіїв вмикати ближнє світло вдень поза населеними пунктами, але закон чітко не встановлює відповідальності за невиконання цієї норми. Саме тому штрафи, які виписують за статтею 122, не відповідають чинному законодавству.

