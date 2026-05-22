Водители массово заворачивают ключи в фольгу: новая схема угона авто набирает обороты

Среди автомобилистов стремительно набирает популярность необычный способ защиты от угона – водители начали заворачивать ключи от авто в обычную алюминиевую фольгу. Причина – распространение новой технологии взлома, позволяющей похитителям перехватывать сигнал брелока даже тогда, когда ключ лежит дома.

Речь идет о так называемой relay-атаке – методе, который все чаще используют преступники для угона современных автомобилей с системой бесключевого доступа. Такие машины открываются автоматически, когда система видит сигнал ключа поблизости.

Схема работает просто: один злоумышленник находится у дома или квартиры владельца авто и специальным устройством перехватывает сигнал брелока. Другой передает этот сигнал прямо к автомобилю. В результате электроника "решает", что ключ находится рядом, и открывает дверь без всякого взлома.

Именно здесь пригодится обычная кухонная фольга. Она блокирует электромагнитные волны и создает эффект так называемой клетки Фарадея. Если полностью завернуть ключ в несколько слоев фольги, сигнал не будет выходить наружу, а автомобиль не будет реагировать на брелок.

Специалисты советуют убедиться, что ключ закрыт полностью, без открытых участков. Проверить эффективность способа можно просто – достаточно подойти к автомобилю с завернутым ключом. Если дверь не открывается, защита работает.

Впрочем, эксперты подчеркивают: самой фольгой ограничиваться не стоит. Для максимальной безопасности рекомендуют использовать сигнализацию, механические блокирующие рули и парковать авто в хорошо освещенных или охраняемых местах.

По словам специалистов, преступники обычно ищут самые легкие цели, поэтому даже простые дополнительные меры могут существенно снизить риск угона автомобиля.

