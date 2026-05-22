Водії масово загортають ключі у фольгу: нова схема викрадення авто набирає обертів
НОВИНИ

Водії масово загортають ключі у фольгу: нова схема викрадення авто набирає обертів

Злочинці навчилися “зламувати” безключовий доступ за секунди - простий кухонний лайфхак може врятувати машину

22 травня 2026, 16:18
Кравцев Сергей

Серед автомобілістів стрімко набирає популярності незвичний спосіб захисту від викрадення – водії почали загортати ключі від авто у звичайну алюмінієву фольгу. Причина – поширення нової технології злому, яка дозволяє викрадачам перехоплювати сигнал брелока навіть тоді, коли ключ лежить удома.

Ключі від авто. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про так звану relay-атаку – метод, який дедалі частіше використовують злочинці для викрадення сучасних автомобілів із системою безключового доступу. Такі машини відкриваються автоматично, коли система “бачить” сигнал ключа поблизу.

Схема працює просто: один зловмисник перебуває біля будинку чи квартири власника авто та спеціальним пристроєм перехоплює сигнал брелока. Інший передає цей сигнал безпосередньо до автомобіля. У результаті електроніка “вирішує”, що ключ знаходиться поруч, і відкриває двері без жодного злому.

Саме тут у пригоді стає звичайна кухонна фольга. Вона блокує електромагнітні хвилі та створює ефект так званої клітки Фарадея. Якщо повністю загорнути ключ у кілька шарів фольги, сигнал не виходитиме назовні, а автомобіль не реагуватиме на брелок.

Фахівці радять переконатися, що ключ закритий повністю, без жодних відкритих ділянок. Перевірити ефективність способу можна просто — достатньо підійти до авто із загорнутим ключем. Якщо двері не відчиняються, захист працює.

Втім експерти наголошують: самою фольгою обмежуватися не варто. Для максимальної безпеки рекомендують використовувати сигналізацію, механічні блокатори керма та паркувати авто у добре освітлених або охоронюваних місцях.

За словами спеціалістів, злочинці зазвичай шукають найлегші цілі, тому навіть прості додаткові заходи можуть суттєво знизити ризик викрадення автомобіля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — автомобіль під загрозою: водіїв попередили про смертельну небезпеку звичайної тіні.




Джерело: https://www.thewestsidejournal.com/more-and-more-drivers-are-wrapping-their-car-keys-in-aluminium-foil-and-with-good-reason/#google_vignette
