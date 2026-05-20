Автомобіль під загрозою: водіїв попередили про смертельну небезпеку звичайної тіні

З настанням спеки тисячі водіїв намагаються сховати автомобілі в тіні дерев, проте така звичка може спричинити серйозні проблеми для машини. Фахівці попереджають: звичайне паркування під деревом здатне призвести не тільки до пошкодження лакофарбового покриття, але навіть до раптового займання автомобіля.

Головну небезпеку становлять пилок, смола, соки рослин, плоди та пташиний послід. Всі ці речовини щодня осідають на кузові та поступово руйнують захисне покриття автомобіля. Особливо агресивними вважаються смоли та органічні кислоти, які буквально в'їдаються в лак.

Експерти називають тополю одним із найнебезпечніших дерев для авто. Його пух здатний забивати вентиляцію та радіатори, а накопичення сухого пуху під капотом створює ризик займання. Додаткову загрозу становить липка смола, яка важко видаляється навіть спеціальною хімією.

Не менш небезпечна липа. Під час цвітіння дерево покриває кузов клейким соком, який швидко твердне під сонцем. Хвойні дерева також можуть серйозно пошкодити машину: смола сосен та ялин руйнує лак, а важкі шишки нерідко залишають вм'ятини на даху та капоті.

Окрему загрозу створюють каштани та шовковиця. Падаючі плоди здатні пошкодити кузов, а сік і плями від ягід іноді практично неможливо вивести.

Фахівці нагадують і про пташиний послід, що містить кислоти, які за кілька годин можуть пошкодити верхній шар покриття автомобіля.

Крім того, у спекотну та вітряну погоду зростає ризик падіння великих гілок або навіть цілих дерев на припарковані машини. Тому водіям радять обирати відкриті паркування чи використовувати захисні чохли, якщо уникнути стоянки під деревами неможливо.

