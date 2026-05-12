Водителей в Украине начали массово наказывать из-за номерных знаков: детали

Украинских водителей начали жестче контролировать из-за нарушений, связанных с номерными знаками автомобилей. Правоохранители усилили проверки на дорогах, а поводом для штрафа теперь может стать не только отсутствие номера, но даже его плохая читаемость или неправильное крепление.

Как отмечают специалисты, особое внимание полиция обращает на состояние регистрационных знаков. Если символы невозможно четко распознать с расстояния 20 метров, это уже считается нарушением. Под санкции также попадают автомобили с загрязненными, поврежденными или частично закрытыми номерами.

Кроме того, инспекторы начали активнее реагировать на декоративные рамки, наклейки, защитные покрытия и любые элементы, которые могут затруднять идентификацию автомобиля. Даже неправильное размещение номерного знака или поврежденное крепление могут стать основанием для составления протокола.

За базовые нарушения водителям грозит штраф около 1190 гривен. Однако наказание существенно ужесточается в случаях использования специальных или поддельных номерных знаков, например, номеров силовых структур, дипломатических серий или других обозначений без законных оснований. В таких ситуациях сумма штрафа может достигать примерно 2250 гривен.

Если нарушение повторяется, санкции становятся еще жестче: штраф возрастает до 5100 гривен, а водителя могут лишить права управления транспортом на срок от трех до шести месяцев.

Правоохранители напоминают, что чаще всего штрафы выписывают за отсутствие переднего или заднего номерного знака, грязные или поврежденные номера, закрытие символов посторонними предметами, а также использование нестандартных регистрационных табличек.

На фоне усиления контроля эксперты советуют водителям внимательно проверить состояние своих номерных знаков, поскольку даже незначительное нарушение теперь может обернуться серьезными финансовыми потерями и проблемами с правами.

