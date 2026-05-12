Водіїв в Україні почали масово карати через номерні знаки: деталі
Водіїв в Україні почали масово карати через номерні знаки: деталі

Поліція посилила перевірки автомобілів: тепер покарання загрожує не лише через відсутність номерів, а й за бруд, рамки та “неправильне” кріплення

12 травня 2026, 16:23
Кравцев Сергей

Українських водіїв почали жорсткіше контролювати через порушення, пов'язані із номерними знаками автомобілів. Правоохоронці посилили перевірки на дорогах, а приводом для штрафу тепер може стати не лише відсутність номера, а й навіть його погана видимість чи неправильне кріплення.

Автомобілі. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають фахівці, особливу увагу поліція звертає на стан реєстраційних знаків. Якщо символи неможливо чітко розпізнати на відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Під санкції також потрапляють автомобілі із забрудненими, пошкодженими чи частково закритими номерами.

Крім того, інспектори почали активніше реагувати на декоративні рамки, наклейки, захисні покриття та будь-які елементи, які можуть ускладнити ідентифікацію автомобіля. Навіть неправильне розміщення номерного знака або пошкоджене кріплення може стати підставою для складання протоколу.

За базові порушення водіям загрожує штраф близько 1190 гривень. Однак покарання суттєво посилюється у разі використання спеціальних чи підроблених номерних знаків, наприклад, номерів силових структур, дипломатичних серій чи інших позначень без законних підстав. У таких ситуаціях сума штрафу може сягати приблизно 2250 гривень.

Якщо порушення повторюється, санкції ще жорсткішають: штраф зростає до 5100 гривень, а водія можуть позбавити права керування транспортом на строк від трьох до шести місяців.

Правоохоронці нагадують, що найчастіше штрафи виписують за відсутність переднього чи заднього номерного знака, брудні чи пошкоджені номери, закриття символів сторонніми предметами та використання нестандартних реєстраційних табличок.

На тлі посилення контролю експерти радять водіям уважно перевірити стан своїх номерних знаків, оскільки навіть незначне порушення тепер може призвести до серйозних фінансових втрат і проблем з правами.

