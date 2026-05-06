Права по-новому: подростков за руль, а водителей – под более жесткие правила

В Украине могут кардинально изменить правила получения водительских прав – правительственный законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Документ предполагает не только обновление системы категорий, но и просмотр возрастных требований для водителей.

Одной из основных новаций станет появление категории AM – для мопедов и легких квадроциклов со скоростью до 45 км/ч. Получить подобные права можно будет уже с 15 лет. В то же время, категории A1 (легкие мотоциклы и трициклы) и B1 (квадроциклы) станут доступными с 16 лет.

Изменится и подход к легковым автомобилям. Управлять транспортом категории B разрешат с 17 лет, однако только в сопровождении опытного водителя со стажем не менее двух лет. Полноценный доступ остается ограниченным.

Законопроект также четко разграничивает мотоциклетные категории: A2 будет охватывать транспорт до 35 кВт, тогда как категория A – более мощные мотоциклы. Получить ее можно будет либо с 24 лет, либо раньше – при условии не менее двухлетнего стажа в категории A2.

Отдельно предлагают повысить требования к водителям автобусов. Категории D и DE планируют предоставлять с 24 лет или с 21 года – при наличии специальной профессиональной подготовки.

В документе также уточняется классификация транспорта: в категорию B будут входить автомобили массой до 3,5 тонн с количеством мест до восьми, а B1 – легкие квадроциклы с ограниченным весом и мощностью.

Ожидается, что такие изменения приблизят украинское законодательство к европейским стандартам и усилят контроль за подготовкой водителей. Впрочем, нововведения могут вызвать дискуссии – особенно из-за допуска подростков к управлению транспортом.

