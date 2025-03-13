За что украинским автомобилистам теперь придется заплатить в два раза дороже

Вступление с 1 января 2025 года в силу нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей привело к резкому росту стоимости полиса. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Автомобили. Фото: из открытых источников

По данным статистического ведомства, средняя стоимость "услуги в сфере страхования личного транспорта" выросла в феврале 2025 года до 4 599,2 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года — 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Стоит обратить внимание, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года. Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года: за вред жизни и здоровью — с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен; за ущерб имуществу – со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;

В конце декабря в НБУ заявляли, что информация о том, что с начала года полисы автогражданки сразу вырастут в цене в 2-2,5 раза, не соответствует действительности.

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Документ является актуальным в настоящее время. По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, сыр и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.



