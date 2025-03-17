logo

BTC/USD

83211.87

ETH/USD

1910.52

LTC/USD

92.87

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

45.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Топ-10 надежных автомобилей с пробегом
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-10 надежных автомобилей с пробегом

В рейтинге оказались модели, которые имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров без ремонта

сегодня, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Каждый из нас пытается не прогадать, когда выбирает подержанный автомобиль с пробегом. Надежность авто здесь становится чуть ли не главным критерием, на который обращает внимание покупатель. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты из CarBuzz назвали 10 очень надежных автомобилей с пробегом, которые можно найти на вторичном рынке. Эти модели имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров.

Топ-10 надежных автомобилей с пробегом

Автомобили. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рейтинг составлен на основе отчетов владельцев подержанных автомобилей. Они рассказали экспертам о своем опыте эксплуатации и о поломках, которые происходили у их транспортных средств за последние годы.

Итак, в ТОП-10 очень надежных автомобилей с пробегом входят:

Toyota Land Cruiser (J100)

Toyota Prius (третье поколение)

Ford Crown Victoria (второе поколение)

Honda Civic (девятое поколение)

Honda Accord (восьмое поколение)

Lexus ES (четвертое поколение)

Ford F-150 (двенадцатое поколение)

Toyota Camry (XV30)

Toyota Tundra (второе поколение)

GMC Yukon (третье поколение)

Эксперты поделились, что Toyota Land Cruiser выделяется своей долговечностью. Это очень надежный внедорожник, который предлагает высокий уровень комфорта и просторный интерьер.

В издании рекомендуют обратить внимание на Toyota Land Cruiser в кузове J100. По словам экспертов, лучшим двигателем для этой модели является 4,7-литровый бензиновый V8.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — рекордный налог на люксовые авто: в каких регионах уплачено больше всего.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://carbuzz.com/reliable-used-cars-with-over-200000-miles-on-the-clock/
Теги:

Новости

Все новости