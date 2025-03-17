Топ-10 надежных автомобилей с пробегом

Каждый из нас пытается не прогадать, когда выбирает подержанный автомобиль с пробегом. Надежность авто здесь становится чуть ли не главным критерием, на который обращает внимание покупатель. Некоторые модели способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Эксперты из CarBuzz назвали 10 очень надежных автомобилей с пробегом, которые можно найти на вторичном рынке. Эти модели имеют высокие шансы проехать более 400 000 километров.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рейтинг составлен на основе отчетов владельцев подержанных автомобилей. Они рассказали экспертам о своем опыте эксплуатации и о поломках, которые происходили у их транспортных средств за последние годы.

Итак, в ТОП-10 очень надежных автомобилей с пробегом входят:

Toyota Land Cruiser (J100)

Toyota Prius (третье поколение)

Ford Crown Victoria (второе поколение)

Honda Civic (девятое поколение)

Honda Accord (восьмое поколение)

Lexus ES (четвертое поколение)

Ford F-150 (двенадцатое поколение)

Toyota Camry (XV30)

Toyota Tundra (второе поколение)

GMC Yukon (третье поколение)

Эксперты поделились, что Toyota Land Cruiser выделяется своей долговечностью. Это очень надежный внедорожник, который предлагает высокий уровень комфорта и просторный интерьер.

В издании рекомендуют обратить внимание на Toyota Land Cruiser в кузове J100. По словам экспертов, лучшим двигателем для этой модели является 4,7-литровый бензиновый V8.

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