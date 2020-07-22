Внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа

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Внедорожник Lamborghini LM002, который был выпущен больше двадцати лет назад, остается в некотором роде уникальным автомобилем. Хотя бы по той причине, что он вышел тиражом в 48 единиц. Однако эксклюзивность модели абсолютно не помешала владельцу небольшой компании Italian Design and Racing, который использовал Lamborghini LM002 для перевозки суперкаров Ferrari. Об этом сообщает издание Авто Центр.

Чтобы увеличить возможности внедорожника, ему придали 5,9-литровый турбодизель Cummins, снятый со старого пикапа Ram. С помощью нескольких модификаций отдачу старого автомобиля разогнали до 600 лошадиных сил. Крутящий момент был увеличен до 1600 Нм. Также на Lamborghini были установлены особые амортизаторы и шестипоршневые тормозные суппорты Wilwood. Есть у этого автомобиля Lamborghini еще одна особенность - он имеет дверные ручки, напечатанные на 3D-принтере.





Причиной всех этих модивикаций стало то, что штатный 5,2-литровый мотор мощностью 455 лошадиных сил не смог бы осуществить буксировку автомобилей. Причем выбор в пользу турбодизеля Cummins был сделан лишь после того, как под капот уникального Lamborghini LM002 пытались уместить морской мотор Lamborghini мощностью 600 лошадиных сил, но он оказался слишком большим, сообщает издание Caracoom.

Как сообщало издание "Комментарии", австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва.

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