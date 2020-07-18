Австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва

Редкий Ferrari F40 стоимостью более 2 миллионов долларов разбился во время тест-драйва в Квинсленде, Австралия, в пятницу. Об этом сообщает информационный ресурс Mercury.

Полиция заявила, что дорогой автомобиль "снес несколько столбов" в результате драматического столкновения на дороге Бодезерта - Неранга. Пресс-секретарь полиции заявил, что в результате аварии пассажиры не пострадали, и что водителю пока не предъявлено никаких обвинений.

Фотографии аварии были опубликованы в социальных сетях, включая Twitter и Facebook. Похоже, что речь идет о Ferrari F40 стоимостью более 2 миллионов долларов.

Модель F40 создавалась в период с 1987 по 1992 год. Под капотом находится 471-сильный турбонаддувный мотор объемом 2,9 литра. На сегодняшний день на територии Австралии находится два десятка автомобилей модели Ferrari F40, которая является крайне редкосной. Особенностью этой машины является то, что все существующие модели имеют руль слева. Это важный нюанс для Австралии, в которой действует левостороннее движение.

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