kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.07.2020

BTC/USD

9167.56

ETH/USD

235.13

LTC/USD

42.44

НБУ 18.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва
commentss НОВОСТИ Все новости

Австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва

Австралиец разбил модель Ferrari F40, которая стоит более двух миллионов долларов

сегодня, 14:16
Автор:

Павел Зинченко
Австралиец разбил уникальный автомобиль во время тест-драйва

Редкий Ferrari F40 стоимостью более 2 миллионов долларов разбился во время тест-драйва в Квинсленде, Австралия, в пятницу. Об этом сообщает информационный ресурс Mercury.

Полиция заявила, что дорогой автомобиль "снес несколько столбов" в результате драматического столкновения на дороге Бодезерта - Неранга.  Пресс-секретарь полиции заявил, что в результате аварии пассажиры не пострадали, и что водителю пока не предъявлено никаких обвинений.

Фотографии аварии были опубликованы в социальных сетях, включая Twitter и Facebook. Похоже, что речь идет о Ferrari F40 стоимостью более 2 миллионов долларов.

Модель F40 создавалась в период с 1987 по 1992 год. Под капотом находится 471-сильный турбонаддувный мотор объемом 2,9 литра. На сегодняшний день на територии Австралии находится два десятка автомобилей модели Ferrari F40, которая является крайне редкосной. Особенностью этой машины является то, что все существующие модели имеют руль слева. Это важный нюанс для Австралии, в которой действует левостороннее движение.

Как сообщало издание "Комментарии", автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!