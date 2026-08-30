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В Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году: как выглядит (ФОТО)

За первые семь месяцев 2026 года в Украине зарегистрирован только один водородный автомобиль. Это б/у Toyota Mirai 2022 года.

30 августа 2026, 09:05
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Slava Kot

В Украине водородные автомобили остаются необычайной редкостью. За первые семь месяцев 2026 года в стране зарегистрирован только один автомобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах. Им стал б/у седан Toyota Mirai 2022 года выпуска, который ввезли из-за границы. Такие данные Министерство внутренних дел предоставило по запросу портала "Комментарии".

В Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году: как выглядит (ФОТО)

Toyota Mirai

Согласно ответу МВД за январь-июль 2026 года было осуществлено 175,1 тысяч первичных регистраций автомобилей. Из всех этих регистраций только один автомобиль был на водородном двигателе — Toyota Mirai. Ее прототип впервые представили в 2013 году на автосалоне в Токио, а продажи в Японии стартовали в конце 2014 года.

В Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Двигатель Toyota Mirai

В Украину ввезли первый водородный автомобиль в 2026 году: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Toyota Mirai – первое водородное авто в Украине в 2026 году

Mirai имеет длину 4,87 метра, ширину 1,81 метра и высоту 1,535 метра. Автомобиль оснащен передним приводом и рассчитан на четырех пассажиров. Одна из главных его особенностей касается характера выхлопа. При работе силовой установки в атмосферу не выбрасывается углекислый газ или угарный газ. Основным продуктом реакции водородного двигателя Toyota Mirai является вода, а из выхлопной системы выходит водяной пар.

Однако именно инфраструктура делает использование Toyota Mirai в Украине практически невозможным. По состоянию на 2026 год в стране нет ни одной водородной заправочной станции. Для сравнения, в Европе работает около 200 таких объектов. Водород также остается недешевым видом горючего. Одного килограмма водорода достаточно примерно на 100-120 км пробега, а его цена на европейских заправках составляет около 10–15 евро.

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