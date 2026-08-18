Перший електрокар Ferrari продали за рекордну суму: як виглядає (ФОТО)

Перший серійний електромобіль Ferrari Luce встановив рекорд вартості серед нових автомобілів італійської марки. У Каліфорнії його продали на благодійному аукціоні RM Sotheby’s за 40 млн доларів. Це приблизно у 66 разів дорожче за стартову ціну моделі.

Перший електрокар Ferrari Luce продали за 40 мільйонів доларів. Фото: RM Sotheby's

Торги за електромобіль Ferrari Luce тривали лише п’ять хвилин. Покупець побажав залишитися анонімним. Виручені кошти передадуть Фундації Ferrari для фінансування освітніх проєктів. Деякі ЗМІ припустили, що серед потенційних покупців могли бути керівник Apple Тім Кук або Лорен Пауелл Джобс. На користь цієї версії говорить участь у створенні автомобіля колишнього дизайнера Apple Джоні Айва.

Аукціонний Ferrari Luce отримав індивідуальне оформлення за програмою Tailor Made. Автомобіль пофарбований у білий перламутр, а салон оздоблений білою шкірою. Колеса також мають спеціальне біле покриття.

Електрокар Ferrari Luce. Фото: RM Sotheby's

Електрокар Ferrari Luce. Фото: RM Sotheby's

Ferrari Luce. Фото: RM Sotheby's

Однак дебют Ferrari Luce був неоднозначним. Дизайн моделі викликав критику через відхід від традиційного стилю бренду. Після презентації спостерігалося падіння акцій Ferrari, а з зауваженнями виступали колишній керівник компанії Лука ді Монтедземоло та італійський політик Маттео Сальвіні. Попри це попит на електрокар виявився значним і за два місяці продажів його замовили приблизно на рік уперед.

Ferrari Luce — це п’ятиметровий повнопривідний ліфтбек з чотирма електромоторами сумарною потужністю близько 1000 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 310 км/год.

Електрокар оснащений батареєю на 123 кВт*год і може проїхати до 530 км без підзарядки. Швидка зарядка потужністю 350 кВт дозволяє поповнити батарею до 60% приблизно за 20 хвилин. Модель також отримала активну підвіску, керовані задні колеса та карбон-керамічні гальма.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ferrari встановила ціну на свій перший електромобіль.

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