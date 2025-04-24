logo

BTC/USD

92355.80

ETH/USD

1743.14

LTC/USD

81.70

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто В Украине водители из-за колес на автомобилях могут «влететь» на кругленькую сумму: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине водители из-за колес на автомобилях могут «влететь» на кругленькую сумму: о чем речь

Эксплуатация авто с неподходящими шинами является нарушением

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В нашей стране бывают случаи, когда водители стремятся придать своим автомобилям более эффектный вид, заменяя штатные колеса дисками большего размера. Однако в некоторых случаях подобный тюнинг может привести не только к ухудшению управляемости транспортного средства, но и к штрафам.

В Украине водители из-за колес на автомобилях могут «влететь» на кругленькую сумму: о чем речь

Автомобили. Фото: из открытых источников

В соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация авто с несоответствующими шинами является нарушением. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД использовать колеса, не соответствующие размерам или нагрузкам, предусмотренным для конкретного автомобиля, запрещено.

Несоблюдение этих требований карается штрафом в размере от 340 до 680 гривен (статья 121 КУоАП). А если аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно в течение года, возможно даже временное изъятие авто или лишение водительского удостоверения сроком до шести месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие автомобилисты привыкли из года в год хранить автомобильные шины на балконе, но это опасно прежде всего для здоровья жильцов квартир.

Дело в том, что автомобильная резина содержит вредные химические вещества, в том числе ароматические масла, бензопирен, цинк. Микрочастицы, образующиеся при эксплуатации покрышек, наиболее вредны для здоровья. Эти частицы оседают в протекторе и ячеистых слоях резины, легко проникают в воздух, а при вдыхании могут повреждать легкие и проникать в кровь.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине каждый человек, садящийся за руль автомобиля , обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие угрожает не всем.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://autotheme.info/shtrafi/263040-ukrayinskih-vodiyiv-shtrafuyut-cherez-kolesa-na-avtomobilyah.html
Теги:

Новости

Все новости