В Украине водители из-за колес на автомобилях могут «влететь» на кругленькую сумму: о чем речь

В нашей стране бывают случаи, когда водители стремятся придать своим автомобилям более эффектный вид, заменяя штатные колеса дисками большего размера. Однако в некоторых случаях подобный тюнинг может привести не только к ухудшению управляемости транспортного средства, но и к штрафам.

Автомобили. Фото: из открытых источников

В соответствии с правилами дорожного движения эксплуатация авто с несоответствующими шинами является нарушением. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД использовать колеса, не соответствующие размерам или нагрузкам, предусмотренным для конкретного автомобиля, запрещено.

Несоблюдение этих требований карается штрафом в размере от 340 до 680 гривен (статья 121 КУоАП). А если аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно в течение года, возможно даже временное изъятие авто или лишение водительского удостоверения сроком до шести месяцев.

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Дело в том, что автомобильная резина содержит вредные химические вещества, в том числе ароматические масла, бензопирен, цинк. Микрочастицы, образующиеся при эксплуатации покрышек, наиболее вредны для здоровья. Эти частицы оседают в протекторе и ячеистых слоях резины, легко проникают в воздух, а при вдыхании могут повреждать легкие и проникать в кровь.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине каждый человек, садящийся за руль автомобиля , обязан иметь в своей машине аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие угрожает не всем.



