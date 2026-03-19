В Украине готовят ограничения для водителей: кому придется сдавать на права каждый год

В Украине готовят масштабные изменения к правилам допуска водителей к управлению транспортом, с особым акцентом на пожилых людей. Речь идет о законопроекте №8082, который должен приблизить национальные нормы к европейским стандартам.

Документ предусматривает постепенное сокращение срока действия водительских удостоверений в зависимости от возраста. После 65 лет водители должны будут обновлять права каждые пять лет и проходить обязательные медицинские осмотры, включая проверку когнитивных функций – памяти, реакции и концентрации. Для лиц старше 70 лет срок действия удостоверения сократят до двух лет, а после 75 – медосмотр и переоформление станут ежегодными.

Параллельно с этим с 1 марта 2026 завершается переход на электронные полисы ОСГПО. Теперь полиция будет проверять страхование исключительно через базу МТСБУ. Отсутствие данных в системе означает нарушение, даже если водитель имеет бумажный документ.

Также усиливается контроль над техническим состоянием транспорта. Прохождение обязательного техосмотра для грузовиков, такси и автобусов будет сопровождаться видеофиксацией, распознаванием лиц и геолокацией. Это должно сделать невозможным фиктивную выдачу диагностических карт.

Изменения коснутся и будущих водителей. Теоретические экзамены дополнят вопросами эксплуатации электромобилей, а практические маршруты в больших городах усложнят, в частности, за счет участков с круговым движением и трамвайными путями.

Правительство объясняет нововведение курсом по повышению безопасности дорожного движения и цифровизацию. В то же время, инициативы могут вызвать дискуссии, особенно среди водителей старшего возраста.

