В Україні готують обмеження для водіїв: кому доведеться здавати на права щороку

В Україні готують масштабні зміни до правил допуску водіїв до керування транспортом, з особливим акцентом на людей похилого віку. Йдеться про законопроєкт №8082, який має наблизити національні норми до європейських стандартів.

Документ передбачає поступове скорочення терміну дії водійських посвідчень залежно від віку. Після 65 років водії повинні будуть оновлювати права кожні п’ять років та проходити обов’язкові медичні огляди, включно з перевіркою когнітивних функцій – пам’яті, реакції та концентрації. Для осіб старше 70 років термін дії посвідчення скоротять до двох років, а після 75 – медогляд і переоформлення стануть щорічними.

Паралельно з цим із 1 березня 2026 року завершується перехід на електронні поліси ОСЦПВ. Відтепер поліція перевірятиме страхування виключно через базу МТСБУ. Відсутність даних у системі означатиме порушення, навіть якщо водій має паперовий документ.

Також посилюється контроль за технічним станом транспорту. Проходження обов’язкового техогляду для вантажівок, таксі та автобусів супроводжуватиметься відеофіксацією, розпізнаванням облич та геолокацією. Це має унеможливити фіктивну видачу діагностичних карт.

Зміни торкнуться і майбутніх водіїв. Теоретичні іспити доповнять питаннями про експлуатацію електромобілів, а практичні маршрути у великих містах ускладнять, зокрема, за рахунок ділянок із круговим рухом і трамвайними коліями.

Уряд пояснює нововведення курсом на підвищення безпеки дорожнього руху та цифровізацію. Водночас ініціативи можуть викликати дискусії, особливо серед водіїв старшого віку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — багато водіїв сумніваються, чи можна гальмувати двигуном на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Насправді це не лише можливо, а й відбувається майже автоматично, що зменшує витрату пального та оберігає гальмівну систему від швидкого зношування.




