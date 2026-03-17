Гальмування двигуном на автоматі: як зекономити пальне і зберегти гальма

Багато водіїв сумніваються, чи можна гальмувати двигуном на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Насправді це не лише можливо, а й відбувається майже автоматично, що зменшує витрату пального та оберігає гальмівну систему від швидкого зношування.

Для використання прийому достатньо відпустити педаль газу. Автомобіль поступово сповільнюється, а автоматична трансмісія сама перемикається на нижчі передачі. Такий метод зручний при під’їзді до світлофорів, перехресть чи інших місць, де потрібно плавно зменшувати швидкість. Крім того, це значно знижує навантаження на гальмівні колодки та диски.

Під час гальмування двигуном пальне не подається до камери згоряння, що гарантує додаткову економію. У багатьох сучасних авто автомат пропонує мануальний режим, де водій може самостійно обирати нижчу передачу, підсилюючи ефект гальмування.

Для старіших моделей існують режими 1, 2 або 3, які обмежують діапазон передач і не дозволяють авто розганятися. У сучасних гібридах та електромобілях передбачений режим B: після його активації машина інтенсивніше гальмує при відпусканні газу, а вивільнена кінетична енергія йде на підзарядку акумулятора.

Ця проста техніка підвищує безпеку на гірських дорогах і під час довгих спусків, економить пальне і продовжує ресурс гальмівної системи. Автовласникам варто навчитися використовувати гальмування двигуном — це ефективно, безпечно і доступно кожному, навіть на автоматі.

