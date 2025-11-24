В Раде готовят беспрецедентные изменения для водителей в возрасте

Народные избранники рассматривают законопроект, который может существенно изменить условия вождения авто для старших водителей. Инициатива направлена на усиление контроля состояния здоровья людей после определенного возраста, ведь статистика свидетельствует: аварийность среди пожилых водителей растет. Причины прогнозируемые – изменения реакции, ухудшение зрения и снижение когнитивных функций.

Водитель в возрасте. Фото: из открытых источников

В странах ЕС активизировалась разработка системы дополнительных проверок для людей после 65 лет. Некоторые страны уже обязывают водителей проходить ежегодные осмотры или тестирование ментальных способностей.

Эксперты пока что полемизируют по формату. Врач Ингрид Деншель настаивает на индивидуальном подходе с учетом состояния здоровья каждого водителя. Эксперт по дорожной безопасности Зигфрид Брокманн считает обязательными проверки после 75 лет, а психологиня Катя Шляйниц подчеркивает важность сочетания водительского стажа с регулярным медицинским контролем.

Законопроект №8082, который уже в парламенте, предлагает новые требования для водителей старше 65 лет. В частности, речь идет об обязательных медосмотрах в случае продления удостоверения; психотестирование для оценки когнитивных функций; более частые проверки для водителей в возрасте 70 и 75 .

О возможных нововведениях мнения в Украине разделились. Сторонники реформы считают, что это снизит количество ДТП. Противники опасаются, что пожилых людей будут просто дискриминировать по возрасту.

Сами водители старшего возраста признают: опыт – это преимущество, но регулярные медицинские проверки для всех участников движения были бы справедливыми и полезными.

