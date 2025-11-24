logo

В Раде готовят беспрецедентные изменения для водителей в возрасте
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде готовят беспрецедентные изменения для водителей в возрасте

В настоящее время украинское законодательство определяет только минимальный возраст для получения прав, а максимальных ограничений нет

24 ноября 2025, 16:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народные избранники рассматривают законопроект, который может существенно изменить условия вождения авто для старших водителей. Инициатива направлена на усиление контроля состояния здоровья людей после определенного возраста, ведь статистика свидетельствует: аварийность среди пожилых водителей растет. Причины прогнозируемые – изменения реакции, ухудшение зрения и снижение когнитивных функций.

В Раде готовят беспрецедентные изменения для водителей в возрасте

Водитель в возрасте. Фото: из открытых источников

В странах ЕС активизировалась разработка системы дополнительных проверок для людей после 65 лет. Некоторые страны уже обязывают водителей проходить ежегодные осмотры или тестирование ментальных способностей.

Эксперты пока что полемизируют по формату. Врач Ингрид Деншель настаивает на индивидуальном подходе с учетом состояния здоровья каждого водителя. Эксперт по дорожной безопасности Зигфрид Брокманн считает обязательными проверки после 75 лет, а психологиня Катя Шляйниц подчеркивает важность сочетания водительского стажа с регулярным медицинским контролем.

Законопроект №8082, который уже в парламенте, предлагает новые требования для водителей старше 65 лет. В частности, речь идет об обязательных медосмотрах в случае продления удостоверения; психотестирование для оценки когнитивных функций; более частые проверки для водителей в возрасте 70 и 75 .

О возможных нововведениях мнения в Украине разделились. Сторонники реформы считают, что это снизит количество ДТП. Противники опасаются, что пожилых людей будут просто дискриминировать по возрасту.

Сами водители старшего возраста признают: опыт – это преимущество, но регулярные медицинские проверки для всех участников движения были бы справедливыми и полезными.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже самые дорогие автомобильные шины изнашиваются, но водители часто сами "уничтожают" резину гораздо раньше срока. Однако автоэксперты с опытом знают несколько правил, которые помогут продлить "жизнь" шин на несколько сезонов и избежать опасности на дороге.




Источник: https://help.hvylya.net/uk/316852-zapret-na-vozhdenie-avto-s-kakogo-vozrasta-pridetsya-ostavit-rul
