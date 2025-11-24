У Раді готують безпрецедентні зміни для водіїв у віці

Народні обранці розглядають законопроєкт, який може суттєво змінити умови керування авто для водіїв старшого віку. Ініціатива спрямована на посилення контролю за станом здоров’я людей після певного віку, адже статистика свідчить: аварійність серед літніх водіїв зростає. Причини прогнозовані – зміни реакції, погіршення зору та зниження когнітивних функцій.

Водій у віці. Фото: з відкритих джерел

У країнах ЄС активізували розробку системи додаткових перевірок для людей після 65 років. Деякі країни вже зобов’язують водіїв проходити щорічні огляди або тестування ментальних здібностей.

Експерти поки що полемізують щодо формату. Лікар Інгрід Деншель наполягає на індивідуальному підході з урахуванням стану здоров'я кожного водія. Експерт з дорожньої безпеки Зігфрід Брокманн вважає обов'язковими перевірки після 75 років, а психологиня Катя Шляйніц підкреслює важливість поєднання водійського стажу з регулярним медичним контролем.

Наразі законопроєкт №8082, який вже у парламенті, пропонує нові вимоги для водіїв старше 65 років. Зокрема, йдеться про обов’язкові медогляди у разі подовження дії посвідчення; психотестування для оцінки когнітивних функцій; частіші перевірки для водіїв віком 70+ і 75+.

Щодо можливих нововведень думки в Україні розділилися. Прихильники реформи вважають, що це зменшить кількість ДТП. Противники побоюються, що літніх людей просто дискримінуватимуть за віком.

Самі водії старшого віку визнають: досвід – це перевага, але регулярні медичні перевірки для всіх учасників руху були б справедливими й корисними.

