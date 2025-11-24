logo_ukra

BTC/USD

86222

ETH/USD

2819.25

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто У Раді готують безпрецедентні зміни для водіїв у віці
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді готують безпрецедентні зміни для водіїв у віці

Нині українське законодавство визначає лише мінімальний вік для отримання прав, а максимальних обмежень немає

24 листопада 2025, 16:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Народні обранці розглядають законопроєкт, який може суттєво змінити умови керування авто для водіїв старшого віку. Ініціатива спрямована на посилення контролю за станом здоров’я людей після певного віку, адже статистика свідчить: аварійність серед літніх водіїв зростає. Причини прогнозовані – зміни реакції, погіршення зору та зниження когнітивних функцій.

У Раді готують безпрецедентні зміни для водіїв у віці

Водій у віці. Фото: з відкритих джерел

У країнах ЄС активізували розробку системи додаткових перевірок для людей після 65 років. Деякі країни вже зобов’язують водіїв проходити щорічні огляди або тестування ментальних здібностей.

Експерти поки що полемізують щодо формату. Лікар Інгрід Деншель наполягає на індивідуальному підході з урахуванням стану здоров'я кожного водія. Експерт з дорожньої безпеки Зігфрід Брокманн вважає обов'язковими перевірки після 75 років, а психологиня Катя Шляйніц підкреслює важливість поєднання водійського стажу з регулярним медичним контролем.

Наразі законопроєкт №8082, який вже у парламенті, пропонує нові вимоги для водіїв старше 65 років. Зокрема, йдеться про обов’язкові медогляди у разі подовження дії посвідчення; психотестування для оцінки когнітивних функцій; частіші перевірки для водіїв віком 70+ і 75+.

Щодо можливих нововведень думки в Україні розділилися. Прихильники реформи вважають, що це зменшить кількість ДТП. Противники побоюються, що літніх людей просто дискримінуватимуть за віком.

Самі водії старшого віку визнають: досвід – це перевага, але регулярні медичні перевірки для всіх учасників руху були б справедливими й корисними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть найдорожчі автомобільні шини зношуються, але водії доволі часто самі "знищують" гуму набагато раніше терміну. Проте автоексперти з досвідом знають кілька правил, які допоможуть продовжити "життя" шин на кілька сезонів та уникнути небезпеки на дорозі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://help.hvylya.net/uk/316852-zapret-na-vozhdenie-avto-s-kakogo-vozrasta-pridetsya-ostavit-rul
Теги:

Новини

Всі новини