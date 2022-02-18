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Украинский вездеход Sherp стал звездой рекламы McDonald`s (ВИДЕО)

Цена одного такого автомобиля свыше 125 тысяч долларов

сегодня, 10:05
Автор:

Елизавета Черных
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Во время финала чемпионата по американскому футболу Superbowl 2022 популярнейшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s показала рекламный ролик при участии известного рэпера Канье Уэста, который приехал делать заказ на McDrive на украинском вездеходе Sherp. Об этом пишет Obozrevatel. 

Украинский вездеход Sherp стал звездой рекламы McDonald`s (ВИДЕО)

Украинский вездеход Шерп стал звездой рекламы McDonald`s - скриншот из видео

Отмечается, что Канье является настоящим поклонником автомобилей, в частности вездеходов. Знаменитость имеют целую коллекцию автомобилей-амфибий украинского производства Sherp. Несколько лет назад рэпер заказал партию из десятка вездеходов. Сообщается, что цена одного такого автомобиля свыше 125 тысяч долларов. 

Отметим, что Sherp предназначен для передвижению по бездорожью всех типов, включительно со снегом, льдом, песком, болотом, буреломом.  Авто имеет большие внедорожные шины, полный привод 4x4 и герметичный кузов, который позволяет осуществлять езду по воде. 

Напомним, что европейцы находят все больше преимуществ электрокара Tesla Model 3. В декабре 2021 года его чаще всего покупали в Европе. Об этом свидетельствует статистика регистраций новых автомобилей в Евросоюзе. Стабильное лидерство модель электромобиля Tesla Model 3 в Европе завоевала еще в сентябре 2021 года и не сдала свои позиции до конца года. Всего в декабре европейцы купили 27 тысяч 358 автомобилей Tesla, что на 11% больше, чем в этот период в 2020 году. Ближайшие конкуренты Tesla Model 3 – Peugeout 208 и Renault Clio в Европе покупали значительно реже – 20 186 авто и 18 397 соответственно.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/auto/news/kane-uest-priehal-na-ukrainskom-vezdehode-v-mcdonalds.htm?_ga=2.200429035.498902604.1644815686-2090639552.1644815679&_gl=1*142t8pd*_ga*MjA5MDYzOTU1Mi4xNjQ0ODE1Njc5*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NDkxNjUxMS4xMS4xLjE2NDQ5MTkxOTkuM
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