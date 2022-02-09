logo

BTC/USD

43501.94

ETH/USD

3127.86

LTC/USD

138.85

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть

Hyundai и Kia призывают владельцев почти 500 000 автомобилей парковаться на улице из-за риска пожара

сегодня, 11:37
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Hyundai и Kia призывают владельцев почти 500 000 автомобилей и внедорожников парковаться вне зданий и вдали от домов из-за возможного дефекта, который может привести к спонтанному возгоранию транспортных средств, даже если они не двигаются.

Названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть

Автомобиль Kia – фото из открытых источников

Проблема в том, что из-за "сторонних загрязнений" блок управления компьютером антиблокировочной системы тормозов может привести к короткому замыканию и, возможно, вызвать пожар в моторном отсеке. Компания Hyundai отозвала внедорожники Santa Fe 2016-2018 модельного года, спортивные внедорожники Santa Fe 2017-2018 годов, модели Santa Fe XL 2019 и внедорожники Tucson 2014-2015 годов. Kia отзывает седаны K900 2016-2018 годов и внедорожники Sportage 2014-2016 годов. В общей сложности Hyundai отзывает 357 830 автомобилей, а Kia – 126 747.

Дилеры проверят модуль управления антиблокировочной системой торможения автомобиля, небольшую компьютерную систему, управляющую системой экстренной антиблокировочной системы автомобиля, и могут заменить ее новой. Дилеры также заменят предохранитель, управляющий электрическим током в блок управления антиблокировочной системой торможения бесплатно для владельцев. Новый предохранитель уменьшит количество энергии, поступающей на модуль.

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia тесно связаны. Hyundai Motor Group, материнская компания Hyundai, владеет контрольным пакетом акций Kia, и обе компании разделяют многие техники в своих разных моделях. Однако в Соединенных Штатах они работают как две совершенно отдельные компании.

В документах, представленных в Национальную администрацию по безопасности дорожного движения, Kia отметила, что ей известно о трех загоревшихся автомобилях. Компании также заявили, что владельцы могут безопасно продолжать управление транспортными средствами, но их следует парковать подальше от любых зданий или сооружений.

Владельцы Kia, считающие, что их автомобиль может быть причастен, могут связаться с дилером Kia или отделом обслуживания клиентов компании. Владельцы также могут проверить веб-сайт NHTSA по безопасности автомобилей.

Как сообщали ранее "Комментарии", автомобили Tesla начали тормозить вблизи грузовиков: водители массово жалуются.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/08/business/hyundai-kia-fire-recall/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!