Названы марки автомобилей с высоким риском пожара: транспортные средства могут спонтанно вспыхнуть

Hyundai и Kia призывают владельцев почти 500 000 автомобилей и внедорожников парковаться вне зданий и вдали от домов из-за возможного дефекта, который может привести к спонтанному возгоранию транспортных средств, даже если они не двигаются.

Автомобиль Kia – фото из открытых источников

Проблема в том, что из-за "сторонних загрязнений" блок управления компьютером антиблокировочной системы тормозов может привести к короткому замыканию и, возможно, вызвать пожар в моторном отсеке. Компания Hyundai отозвала внедорожники Santa Fe 2016-2018 модельного года, спортивные внедорожники Santa Fe 2017-2018 годов, модели Santa Fe XL 2019 и внедорожники Tucson 2014-2015 годов. Kia отзывает седаны K900 2016-2018 годов и внедорожники Sportage 2014-2016 годов. В общей сложности Hyundai отзывает 357 830 автомобилей, а Kia – 126 747.

Дилеры проверят модуль управления антиблокировочной системой торможения автомобиля, небольшую компьютерную систему, управляющую системой экстренной антиблокировочной системы автомобиля, и могут заменить ее новой. Дилеры также заменят предохранитель, управляющий электрическим током в блок управления антиблокировочной системой торможения бесплатно для владельцев. Новый предохранитель уменьшит количество энергии, поступающей на модуль.

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia тесно связаны. Hyundai Motor Group, материнская компания Hyundai, владеет контрольным пакетом акций Kia, и обе компании разделяют многие техники в своих разных моделях. Однако в Соединенных Штатах они работают как две совершенно отдельные компании.

В документах, представленных в Национальную администрацию по безопасности дорожного движения, Kia отметила, что ей известно о трех загоревшихся автомобилях. Компании также заявили, что владельцы могут безопасно продолжать управление транспортными средствами, но их следует парковать подальше от любых зданий или сооружений.

Владельцы Kia, считающие, что их автомобиль может быть причастен, могут связаться с дилером Kia или отделом обслуживания клиентов компании. Владельцы также могут проверить веб-сайт NHTSA по безопасности автомобилей.

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