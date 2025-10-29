Украинским водителям в Польше грозят непомерные штрафы: детали

В Польше до конца текущего года будут продолжены масштабные рейды по проверке технического состояния транспортных средств. Польская дорожная полиция будет особое внимание обращать на системы освещения. Нарушителям грозят штрафы до 3000 злотых (35 000 грн).

Автомобили в Польше. Фото: из открытых источников

Во время проверок полицейские будут проверять правильно ли настроенные фары, не повреждены или помутнели плафоны и полностью ли исправное освещение. Особенно тщательно будут осматривать старые автомобили.

Украинским водителям нелишне будет помнить, что в Польше, в отличие от Чехии и Германии, считается нарушением использования так называемых ретрофитов – светодиодных источников света в галогенных фарах. Польское законодательство запрещает их использование в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.

За управление автомобилем без включенного освещения в светлое время суток можно получить штраф от 100 злотых и 2 штрафных балла, а в темное время – до 300 злотых и 6 баллов от сумерек до рассвета.

В общем, за управление технически неисправным транспортным средством дорожная полиция может наложить штраф от 20 до 3000 злотых.

Бесплатная проверка световых систем доступна для водителей в четыре субботы: 25 октября, 15 ноября, 22 ноября и 6 декабря 2025 года.

С 25 октября правоохранители будут применять санкции в полном объеме, поскольку автовладельцы получили возможность бесплатно устранить недостатки.

