logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто Украинским водителям в Польше грозят непомерные штрафы: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинским водителям в Польше грозят непомерные штрафы: детали

Водителям нужно проверить, в каком состоянии оптика вашего авто

29 октября 2025, 15:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Польше до конца текущего года будут продолжены масштабные рейды по проверке технического состояния транспортных средств. Польская дорожная полиция будет особое внимание обращать на системы освещения. Нарушителям грозят штрафы до 3000 злотых (35 000 грн).

Украинским водителям в Польше грозят непомерные штрафы: детали

Автомобили в Польше. Фото: из открытых источников

Во время проверок полицейские будут проверять правильно ли настроенные фары, не повреждены или помутнели плафоны и полностью ли исправное освещение. Особенно тщательно будут осматривать старые автомобили.

Украинским водителям нелишне будет помнить, что в Польше, в отличие от Чехии и Германии, считается нарушением использования так называемых ретрофитов – светодиодных источников света в галогенных фарах. Польское законодательство запрещает их использование в автомобилях с оригинальным галогенным освещением.

За управление автомобилем без включенного освещения в светлое время суток можно получить штраф от 100 злотых и 2 штрафных балла, а в темное время – до 300 злотых и 6 баллов от сумерек до рассвета.

В общем, за управление технически неисправным транспортным средством дорожная полиция может наложить штраф от 20 до 3000 злотых.

Бесплатная проверка световых систем доступна для водителей в четыре субботы: 25 октября, 15 ноября, 22 ноября и 6 декабря 2025 года.

С 25 октября правоохранители будут применять санкции в полном объеме, поскольку автовладельцы получили возможность бесплатно устранить недостатки.

Читайте также на портале "Комментарии" – чем вы на самом деле заправляете свой автомобиль на АЗС: что убивает ваш мотор.

Также издание "Комментарии" сообщало – водителям нужно отказаться от этой привычки, если они хотят продлить срок службы своего двигателя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://motoryzacja.interia.pl/porady/eksploatacja/news-nowe-nowe-kary-od-25-pazdziernika-3000-zl-i-zatrzymany-dowod,nId,22435332
Теги:

Новости

Все новости