Водіям потрібно відмовитись від цієї звички, якщо вони хочуть продовжити термін служби свого двигуна

Бажання мати блискучий, "стерильно чистий" моторний відсік — одна з найнебезпечніших звичок водіїв. Це серйозна помилка, яка гарантовано виводить з ладу електроніку і втрачає двигун швидше за будь-який пробіг. Про це розповів американський механік Скотті Кілмер на своєму каналі YouTube.

Миття двигуна. Фото: із відкритих джерел

Багато автовласників самостійно або на спеціалізованих мийках застосовують потужний струмінь води, часто гарячої та з хімічними засобами, для очищення двигуна. Зовні це створює обман чистоти, але в підкапотному просторі починається справжнє лихо, оскільки сучасні двигуни насичені чутливою електронікою.

Вологі та агресивні хімічні засоби швидко проникають у місця, не призначені для контакту з водою. Механік зазначає, що це призводить до системних збоїв.

"Волога потрапляє у роз'єми, датчики, котушки запалювання. Потім авто глухне, а діагностика показує десятки помилок", – пояснює Кілмер.

Використання гарячої води та їдких хімічних засобів додатково посилює ситуацію. Агресивні компоненти роз'їдають гумові ущільнювачі та ізоляцію. Після висихання залишаються сольові кристали, що створюють струмопровідні доріжки, що прискорює загибель електроніки. У найгірших випадках надлишок води може призвести до короткого замикання або навіть гідроудару, якщо вода потрапить у циліндри.

Працівники СТО в Україні повністю згодні з порадами американського колеги, підтверджуючи, що після такої "чистки" автомобілісти витрачають значні суми на ремонт авто.

Механіки радять дотримуватись правил сухого очищення. Для видалення пилу та бруду слід використовувати м'яку щітку, ганчірку та спеціальні серветки. Якщо необхідно видалити жирний або олійний наліт, слід обмежитися легким аерозолем та мінімальною кількістю вологи. При цьому акумулятор, блок запобіжників та всі роз'єми обов'язково слід закрити поліетиленом.

