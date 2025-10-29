logo_ukra

Українським водіям у Польщі загрожують непомірні штрафи: деталі

Водіям потрібно перевірити у якому стані оптика вашого авто

29 жовтня 2025, 15:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Польщі до кінця поточного року продовжуватимуться масштабні рейди з перевірки технічного стану транспортних засобів. Польська дорожня поліція особливу увагу звертатиме на системи освітлення. Порушникам загрожують штрафи до 3000 злотих (35000 грн).

Українським водіям у Польщі загрожують непомірні штрафи: деталі

Автомобілі у Польщі. Фото: із відкритих джерел

Під час перевірок поліцейські будуть перевіряти чи правильно налаштувані фари, чи не пошкоджені або помутнілі плафони та чи повністю справне освітлення. Особливо прискіпливо оглядатимуть старі автівки.

Українським водіям не зайвим буде пам’ятати, що у Польщі, на відміну від Чехії та Німеччини, вважається порушенням використання так званих ретрофітів – світлодіодних джерел світла в галогенних фарах. Польське законодавство забороняє їх використання в автомобілях з оригінальним галогенним освітленням.

За керування автомобілем без увімкнутого освітлення у світлу пору доби можна отримати штраф від 100 злотих та 2 штрафні бали, а в темну пору – до 300 злотих та 6 балів від сутінків до світанку.

Загалом за керування технічно несправним транспортним засобом дорожня поліція може накласти штраф від 20 до 3000 злотих.

Безкоштовна перевірка світлових систем доступна для водіїв у чотири суботи: 25 жовтня, 15 листопада, 22 листопада та 6 грудня 2025 року.

Від 25 жовтня правоохоронці застосовуватимуть санкції в повному обсязі, оскільки автовласники отримали можливість безкоштовно усунути недоліки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чим ви насправді заправляєте своє авто на АЗС: що вбиває ваш мотор.

Також видання "Коментарі" повідомляло – водіям потрібно відмовитись від цієї звички, якщо вони хочуть продовжити термін служби свого двигуна.



Джерело: https://motoryzacja.interia.pl/porady/eksploatacja/news-nowe-nowe-kary-od-25-pazdziernika-3000-zl-i-zatrzymany-dowod,nId,22435332
