Три самых диких краш-теста в истории автопрома

Сегодня мы решили воздержаться от большого количества умных изречений и просто покажем вам самые интересные краш-тесты автомобилей. Надеемся, это зрелище повеселит многих автолюбителей.

Невероятные краш-тесты автомобилей

"Лосиный" краш-тест

Речь идет об объезде внезапно возникшего на пути препятствия. Во внимание принимается управляемость, прогнозируемость поведения и стабильность автомобиля. В 1980-х этот тест проводили с участием 450-килограммового чучела животного — на скорости 70 км / час.





Лоб в лоб с препятствием на скорости 190 км / час

Джонни Смит, ведущий программы Fifth Gear (типа Top Gear, но с большей ориентацией на профессионалов), в одном из выпусков показал, что бывает с автомобилем, когда он на скорости (190 км / час) сталкивается с препятствием своей передней частью. Жертвой этого эксперимента стал стоковый Ford Focus Zetec-S первого поколения. Дополнили его лишь парочкой таких же несчастных манекенов. На другом конце ринга была мощная бетонная плита.





Опрокидывание кабриолета

И снова Fifth Gear. В этом случае взяли Peugeot 306 Cabriolet, посадили в него парочку манекенов, разогнали и опрокинули. Уцелеть манекенам помог только ремень безопасности.





Как видите, краш-тесты, это довольно веселое занятие. Но все же будем надеяться, на реальной дороге вам не прийдется с этим столкнуться. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если отказали тормоза.

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