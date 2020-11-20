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Три самых диких краш-теста в истории автопрома

Мало кто уцелеет, если такое повторится на реальной дороге, а не на тестовой площадке

сегодня, 12:52
Автор:

Павел Зинченко

Сегодня мы решили воздержаться от большого количества умных изречений и просто покажем вам самые интересные краш-тесты автомобилей. Надеемся, это зрелище повеселит многих автолюбителей.

Три самых диких краш-теста в истории автопрома

Невероятные краш-тесты автомобилей

"Лосиный" краш-тест

Речь идет об объезде внезапно возникшего на пути препятствия. Во внимание принимается управляемость, прогнозируемость поведения и стабильность автомобиля. В 1980-х этот тест проводили с участием 450-килограммового чучела животного — на скорости 70 км / час.


Лоб в лоб с препятствием на скорости 190 км / час

Джонни Смит, ведущий программы Fifth Gear (типа Top Gear, но с большей ориентацией на профессионалов), в одном из выпусков показал, что бывает с автомобилем, когда он на скорости (190 км / час) сталкивается с препятствием своей передней частью. Жертвой этого эксперимента стал стоковый Ford Focus Zetec-S первого поколения. Дополнили его лишь парочкой таких же несчастных манекенов. На другом конце ринга была мощная бетонная плита.


Опрокидывание кабриолета

И снова Fifth Gear. В этом случае взяли Peugeot 306 Cabriolet, посадили в него парочку манекенов, разогнали и опрокинули. Уцелеть манекенам помог только ремень безопасности.


Как видите, краш-тесты, это довольно веселое занятие. Но все же будем надеяться, на реальной дороге вам не прийдется с этим столкнуться. Также издание "Комментарии" расскажет, как действовать, если отказали тормоза.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/761772-s-mertvymi-i-zhivymi-5-samyh-bezbashennyh-krash-testov
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